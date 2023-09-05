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Тренер по физподготовке Динамо вошел в тренерский штаб сборной Украины
Специалист вернулся в сборную после 11-летней паузы
fcdynamo.com
Тренер по физической подготовке киевского "Динамо" Виталий Кулыба вошел в тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым.
Специалист вернулся к работе с национальной командой после 11-летней паузы.
38-летний украинец присоединился к тренировочному лагерю сине-желтых в Польше вместе с 9-ю игроками "Динамо", вызванными на сентябрьские матчи.
В первые дни подготовки к матчам с Англией и Италией новый-старый тренер сборной по физподготовке проводил для игроков восстановительные упражнения, упражнения на гибкость, растяжение и активацию мышц.
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