Тренер по физподготовке Динамо вошел в тренерский штаб сборной Украины

Тренер по физической подготовке киевского "Динамо" Виталий Кулыба вошел в тренерский штаб сборной Украины во главе с Сергеем Ребровым.

Специалист вернулся к работе с национальной командой после 11-летней паузы.

38-летний украинец присоединился к тренировочному лагерю сине-желтых в Польше вместе с 9-ю игроками "Динамо", вызванными на сентябрьские матчи.

В первые дни подготовки к матчам с Англией и Италией новый-старый тренер сборной по физподготовке проводил для игроков восстановительные упражнения, упражнения на гибкость, растяжение и активацию мышц.