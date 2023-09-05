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Судаков: Все ребята готовы, заряжены и хотят взять реванш у Англии
Хавбек сборной Украины - о предстоящем матче в отборе на Евро-2024
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков рассказал, что думает о предстоящем матче отбора на Евро-2024 против Англии.
- Чувствую себя уже гораздо лучше. Полторы недели тренируюсь в общей группе, уже успел два раза выйти на замену. Можно сказать, что еще в процессе восстановления, но надеюсь к играм в сборной буду готов на 100%.
- Думаешь наберешь кондиции за неделю?
- Ну, еще есть неделя. Я хочу еще дополнительно после тренировок добегать все моменты. Когда как раз я не сыграл 90 минут, надо будет нагрузиться на тренировках, чтобы не было проблем физических именно во время игры.
- С тех пор, когда мы в последний раз играли с Англией, стали сильнее?
- Я думаю, да. В первую очередь, ментально стали сильнее, потому что одержали две подряд победы. Команда вся в сборе, все ребята готовы, заряжены, хотят побеждать и взять реванш.
- Англичане бесспорно фавориты нашей группы. Как думаешь, что станет ключевым в матче во Вроцлаве?
- Сейчас сложно говорить об этой игре. Все понимают, что это невероятная сборная сейчас, топ-3 в мире. Очень сильные и качественные футболисты, но будем готовиться, - сказал Судаков.
Матч Украина - Англия состоится 9 сентября.
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