Судаков: Все ребята готовы, заряжены и хотят взять реванш у Англии

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков рассказал, что думает о предстоящем матче отбора на Евро-2024 против Англии.

- Чувствую себя уже гораздо лучше. Полторы недели тренируюсь в общей группе, уже успел два раза выйти на замену. Можно сказать, что еще в процессе восстановления, но надеюсь к играм в сборной буду готов на 100%.

- Думаешь наберешь кондиции за неделю?

- Ну, еще есть неделя. Я хочу еще дополнительно после тренировок добегать все моменты. Когда как раз я не сыграл 90 минут, надо будет нагрузиться на тренировках, чтобы не было проблем физических именно во время игры.

- С тех пор, когда мы в последний раз играли с Англией, стали сильнее?

- Я думаю, да. В первую очередь, ментально стали сильнее, потому что одержали две подряд победы. Команда вся в сборе, все ребята готовы, заряжены, хотят побеждать и взять реванш.

- Англичане бесспорно фавориты нашей группы. Как думаешь, что станет ключевым в матче во Вроцлаве?

- Сейчас сложно говорить об этой игре. Все понимают, что это невероятная сборная сейчас, топ-3 в мире. Очень сильные и качественные футболисты, но будем готовиться, - сказал Судаков.

Матч Украина - Англия состоится 9 сентября.