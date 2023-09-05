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Миколенко: Было небольшое повреждение, но сейчас я уже в строю
Защитник сможет помочь сборной Украины в матчах с Англией и Италией
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник английского "Эвертона" и
— Виталий, сборная собирается в этом квалификационном цикле уже в третий раз. Какие ощущения от приездов в команду?
— Каждый раз, когда я приезжаю в сборную, говорю: "Лишь положительные эмоции". Рад всех видеть — и ребят, и тренерский штаб.
— Сейчас клубный сезон и в Англии, и в Украине только набирает обороты. Как ты оцениваешь свое функциональное состояние?
— Начало сезона оказалось для меня не лучшим. Было небольшое повреждение, но сейчас я уже в строю, потому я здесь. Чувствую, что нахожусь в хорошей функциональной готовности. Но о клубе сейчас не думаю — только о сборной.
- После трех матчей в группе у нас шесть очков. Две победы в противостояниях с Мальтой и Северной Македонией и поражение Англии. Как ты думаешь, это справедливый результат?
— Мы так сыграли, и это, наверное, закономерно. Сейчас мы почти все собрались здесь, и наша цель – следующий матч.
– С англичанами мы в последнее время встречались несколько раз. Пока сыграть на равных с ними не удается. Это наш уровень такой, есть ли другие причины?
– Давайте не будем лукавить. У англичан гораздо лучший подбор исполнителей, чем у нас. Так что последние два поединка с ними, когда и я играл, не сложились. Но я думаю, что когда-нибудь должен выйти. Главное – правильно подготовиться. Шансы на реванш с Англией у нас есть.
- Что наша сборная может противопоставить англичанам?
— Пока что с тренерским штабом мы матч с Англией не обсуждали. Но я думаю, что с такими командами нужно иметь правильный план, который нужно выполнять. Если на поле у нас будет дисциплина, все будет хорошо.
— И Англия, и Италия — это команды, относящиеся к экстраклассу.
— Мы будем противостоять через три дня двум топ-сборным. Будет тяжело, но мы для того сюда и приехали, чтобы с ними биться.
— У Англии и Италии есть разный стиль игры. Какому мы больше можем противостоять?
— Могу лишь сказать, что итальянский футбол более дисциплинированный и тактический, а английский — крепкий в обороне и более индивидуальный в атаке.
- А как твои одноклубники воспринимают этот матч?
— Не буду говорить кто, потому что на них обидится Джордан, но мои одноклубники сказали, что будут болеть за меня. Это были англичане. И это мне придает воодушевления.
— С Сергеем Ребровым ты работал когда-то в киевском "Динамо", теперь уже проводишь второй сбор в национальной команде. Что он дает такого, чего не было у других тренеров?
— В общем, по сравнению с другими специалистами стало больше тактики. Также много внимания уделяется дисциплине на поле и игре по позициям. Каждый день я учусь чему-то новому. Каждая тренировка – это как вызов. Будешь плохо работать – и можешь завтра не сыграть.
– В поединке с Арменией ты забил свой первый мяч за сборную. Может, планируешь второй забить именно Англию?
– Я сказал Джордану, что если убью – буду очень радоваться.
— Или лучше сыграть на ноль?
– Я бы выбрал забить англичанам и сыграть на ноль.
— Мы будем проводить домашний матч во Вроцлаве, где немало украинцев. Очень хочется, чтобы болельщики заполнили трибуны. Насколько вообще этот фактор будет важен?
– Он очень важен. Когда мы играли на "Уэмбли", нам было очень тяжело психологически. А сейчас мы играем на условно домашней арене, поэтому я надеюсь, что за нас горячо будут болеть, а мы отблагодарим поклонников хорошей игрой. Приходите на матч во Вроцлаве и поддерживайте нас! Слава Украине!
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