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Национальная сборная Украины

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Кривцов: Ребров - очень сильный тренер, который всегда добивается успеха

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Главная команда страны готовятся к матчам отбора Евро-2024

Кривцов: Ребров - очень сильный тренер, который всегда добивается успеха

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился ожиданиями от матчей квалификации Евро-2024 против Англии и Италии.

- Для меня каждый вызов в сборную - очень большое счастье и большая ответственность. Я всегда рад представлять свою страну на международной арене, тем более в такое трудное время. К тому же это даст мне возможность увидеть своих друзей и товарищей, ведь сейчас мы очень далеко друг от друга. WhatsApp и FaceTime это, конечно, хорошо, но личная встреча - значительно лучше.

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- Что меняется в команде под руководством Реброва?

- Мы пока не работали долгое время, но все знаем Сергея Станиславовича как очень сильного тренера, который достигает успехов и результатов. Поэтому, уверен, что сборная не станет исключением и мы увидим положительные изменения уже в следующих матчах.

- Чего ждать от нашей главной команды в матчах против Англии и Италии?

- Не надо лишний раз говорить о силе этих сборных. Но если мы хотим достигать больших результатов, важно как можно больше играть с сильнейшими командами и добывать результаты в этих матчах. Все ожидают сложных игр. Ведь в этих командах собраны футболисты мирового класса, которые играют в топ-чемпионатах, - сказал Кривцов.

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В статье: Сергей Кривцов Украина Национальная сборная Украины
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Источник:
УПЛ-ТВ

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
06.09.2023 в 09:56
но вы его подведёте
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