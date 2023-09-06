Кривцов: Ребров - очень сильный тренер, который всегда добивается успеха

Защитник сборной Украины Сергей Кривцов поделился ожиданиями от матчей квалификации Евро-2024 против Англии и Италии.

- Для меня каждый вызов в сборную - очень большое счастье и большая ответственность. Я всегда рад представлять свою страну на международной арене, тем более в такое трудное время. К тому же это даст мне возможность увидеть своих друзей и товарищей, ведь сейчас мы очень далеко друг от друга. WhatsApp и FaceTime это, конечно, хорошо, но личная встреча - значительно лучше.

- Что меняется в команде под руководством Реброва?

- Мы пока не работали долгое время, но все знаем Сергея Станиславовича как очень сильного тренера, который достигает успехов и результатов. Поэтому, уверен, что сборная не станет исключением и мы увидим положительные изменения уже в следующих матчах.

- Чего ждать от нашей главной команды в матчах против Англии и Италии?

- Не надо лишний раз говорить о силе этих сборных. Но если мы хотим достигать больших результатов, важно как можно больше играть с сильнейшими командами и добывать результаты в этих матчах. Все ожидают сложных игр. Ведь в этих командах собраны футболисты мирового класса, которые играют в топ-чемпионатах, - сказал Кривцов.