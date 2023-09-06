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Национальная сборная Украины

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Подготовка к Англии: сборная Украины сегодня провела две тренировки. ФОТО

Национальная сборная Украины
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Подготовка к Англии: сборная Украины сегодня провела две тренировки. ФОТО

Фото Павла Кубанова - УАФ

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Сегодня, 6 сентября, сборная Украины провела на сборе в Польше две тренировки. Утреннее занятие состоялось на знакомой сборникам за три предыдущих дня сбора Fair play Arena, возведенной в Тшебнице к Евро-2012.

Занятие началось с работы в скоростных станциях, после чего команда была разделена тренерским штабом на две группы: одна отрабатывала действия в обороне, а другая – игру в атаке.

На вечерний тренинг национальная команда отправилась за 30 км — в городок Жмигруд, на стадион команды MKS Piast, выступающей в четвертой лиге чемпионата Польши.

Во время вечерней сессии игроки уже больше сосредоточились на командных действиях в контексте тактических моделей, которые нарабатывает на ближайшую игру тренерский штаб.

Понаблюдать за тренировкой сине-желтых получили возможность учащиеся местной футбольной академии. После тренировки сборники нашли время, чтобы сфотографироваться и оставить свои автографы юным футболистам.

Подготовка к Англии: сборная Украины сегодня провела две тренировки. ФОТО - изображение 1Подготовка к Англии: сборная Украины сегодня провела две тренировки. ФОТО - изображение 2Подготовка к Англии: сборная Украины сегодня провела две тренировки. ФОТО - изображение 3Подготовка к Англии: сборная Украины сегодня провела две тренировки. ФОТО - изображение 4Подготовка к Англии: сборная Украины сегодня провела две тренировки. ФОТО - изображение 5Подготовка к Англии: сборная Украины сегодня провела две тренировки. ФОТО - изображение 6Подготовка к Англии: сборная Украины сегодня провела две тренировки. ФОТО - изображение 7
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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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