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Подготовка к Англии: сборная Украины сегодня провела две тренировки. ФОТО
Подготовка продолжается
Фото Павла Кубанова - УАФ
Сегодня, 6 сентября,
Занятие началось с работы в скоростных станциях, после чего команда была разделена тренерским штабом на две группы: одна отрабатывала действия в обороне, а другая – игру в атаке.
На вечерний тренинг национальная команда отправилась за 30 км — в городок Жмигруд, на стадион команды MKS Piast, выступающей в четвертой лиге чемпионата Польши.
Во время вечерней сессии игроки уже больше сосредоточились на командных действиях в контексте тактических моделей, которые нарабатывает на ближайшую игру тренерский штаб.
Понаблюдать за тренировкой сине-желтых получили возможность учащиеся местной футбольной академии. После тренировки сборники нашли время, чтобы сфотографироваться и оставить свои автографы юным футболистам.
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