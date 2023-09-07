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Трубин - о приезде в сборную: Теперь понимаю слова Миколенко
Голкипер высказался о сборе сине-желтых
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Голкипер "Бенфики" и сборной Украины Анатолий Трубин поделился впечатлениями от приезда в лагерь национальной команды в статусе легионера.
"Первый сбор сборной, на который я приехал из "Бенфики". Теперь понимаю Виталия Миколенко, который как-то в интервью говорил, что ощущения другие, чем когда приезжаешь из внутреннего чемпионата.
Соскучился по партнерам. И не терпится проявить себя на поле", – написал Трубин в своем Instagram.
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