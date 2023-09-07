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Украина - Англия: где и когда смотреть онлайн матч отбора Евро-2024
Где покажут в прямом эфире матч Украина – Англия, отбор на Евро-2024, 9 сентября 2023
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Англия пока выиграла все свои матчи отбора в группе С и имеет отрыв от Украины в шесть очков (сыграв на игру больше). Однако "сине-желтые" еще не проиграли ни одной игры под руководством Сергея Реброва, и с положительным настроем готовятся к поединку с фаворитом.
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Смотрите матч отбора Украина – Англия в субботу, 9 сентября на телеканале MEGOGO Футбол Первый и специальном поп-ап канале, который появится на сервисе в день события. Просмотр будет доступен по подпискам "Максимальная", "Спорт" или "Оптимальная".
Также прямой эфир игры можно посмотреть на местных телеканалах Суспільного (например, "Суспільного" Львов, "Суспільного" Черкассы, "Суспільного" Черновцы и т.д.) в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV.
Трансляция местных телеканалов "Суспільного" на ОТТ-сервисах, не имеющих прав на показ отборочного цикла на Чемпионат Европы 2024 года, будет ограничена.
Начало матча Украина – Англия в 19:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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