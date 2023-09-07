  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Украина - Англия: где и когда смотреть онлайн матч отбора Евро-2024
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина - Англия: где и когда смотреть онлайн матч отбора Евро-2024

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч Украина – Англия, отбор на Евро-2024, 9 сентября 2023

Украина - Англия: где и когда смотреть онлайн матч отбора Евро-2024

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Англия пока выиграла все свои матчи отбора в группе С и имеет отрыв от Украины в шесть очков (сыграв на игру больше). Однако "сине-желтые" еще не проиграли ни одной игры под руководством Сергея Реброва, и с положительным настроем готовятся к поединку с фаворитом.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите матч отбора Украина – Англия в субботу, 9 сентября на телеканале MEGOGO Футбол Первый и специальном поп-ап канале, который появится на сервисе в день события. Просмотр будет доступен по подпискам "Максимальная", "Спорт" или "Оптимальная".

Также прямой эфир игры можно посмотреть на местных телеканалах Суспільного (например, "Суспільного" Львов, "Суспільного" Черкассы, "Суспільного" Черновцы и т.д.) в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV.

Трансляция местных телеканалов "Суспільного" на ОТТ-сервисах, не имеющих прав на показ отборочного цикла на Чемпионат Европы 2024 года, будет ограничена.

Начало матча Украина – Англия в 19:00.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Україна - Англія
Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Украина – Англия на UA-Футбол>>.

По теме
yellow-arrow
Лунин: Бойцовские качества у нас даже лучше, чем у англичан
yellow-arrow
Зинченко: Тренерскому штабу сборной за короткое время нужно передать команде много информации
yellow-arrow
Трубин: Все помнят, как забил Сака. Все знают такого нападающего, как Харри Кейн
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Англия Национальная сборная Украины Национальная сборная Англии Чемпионат Европы-2024 Где смотреть футбол Евро 2024 смотреть футбол онлайн отбор на Евро-2024
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде