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Национальная сборная Украины

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Зинченко: Тренерскому штабу сборной за короткое время нужно передать команде много информации

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

И тренерский штаб справляется с этим на пять с плюсом

Зинченко: Тренерскому штабу сборной за короткое время нужно передать команде много информации

uaf.ua

Новина українською

Универсал сборной Украины Александр Зинченко рассказал о том, какие новшества привнёс в тренировочный процесс национальной команды Сергей Ребров.

– Это мой первый сбор под руководством Сергея Реброва. Для меня, в принципе, не надо так много времени, чтобы адаптироваться, ведь многих знаю лично и в принципе чувствую себя хорошо.

– А ты был знаком с Ребровым до назначения?

– Да, мы встречались несколько раз. Но, как говорится, ближе познакомиться пришлось уже здесь.

– Тренировочный процесс у него изнурительный или больше с мячом, на какие-то другие упражнения?

– Скажу, что работа интенсивная, но в то же время интересная. Очень много информации нужно передать команде за такое короткое время перед такими ответственными играми. Думаю, что тренерский штаб это делает на 5 с плюсом, как говорится. Посмотрим, что будет в игре.

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В статье: Сергей Ребров Александр Зинченко УАФ
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