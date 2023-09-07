Леоненко: Ребров думает, что лидер сборной – это Ярмоленко, хотя он никакой не лидер

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко перед матчами с Англией и Италией высказался о лидерах украинской национальной команды.

"Я думаю, что Ребров думает, что лидер сборной это Ярмоленко, хотя последние 2-3 игры был Цыганков. У нас же лидеры практически себя не проявляют, особенно при Петракове. Просто на него свалили, что он виноват, и все. А лидеры были сами знаете где. Поэтому я думаю, что конечно Ярмоленко, хотя он никакой не лидер. Даже если ты забиваешь, то не становишься лидером.

А Зинченко лидер потому, что он знает, что такое понты, и он регулировщик. Рассказывает, всех подбадривает, а сам на самом деле ничего на поле не делает. Ни за что не отвечает" - сказал Леоненко.

Напомним, что с Англией Украина сыграет 9 сентября во Вроцлаве, а матч против Италии состоится 12-го сентября в Милане.