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Упор на тактику: сборная Украины финализирует подготовку к матчу с Англией. ФОТО
Матч против Англии уже в субботу
Фото Павла Кубанова - УАФ
Тренерский штаб финализирует работу, которую сине-желтые начали на польском сборе в минувшее воскресенье. Сегодня украинцы тренировались на поле местного стадиона в Тшебнице, куда команда прибыла в полном составе.
Вечерняя сессия началась с игровых упражнений для разогрева мышц, после этого команда выполняла тактические задачи по отработке игровой модели. Также внимание было уделено и отработке специфических элементов игры.
Сегодня гостями сборной Украины стали дети из футбольной академии "Единство" из городка Зеленая Гура. Ребята наблюдали за тренировкой национальной команды, после завершения которой игроки и главный тренер подошли к детям, чтобы сфотографироваться с ними и дать автограф.
В пятницу у национальной команды – последний день перед игрой. В 17:30 по местному времени главный тренер Сергей Ребров и игрок нашей команды встретятся с представителями масс-медиа в конференц-зале городского стадиона Вроцлава, а в 18:00 на арене, которая носит название "Тарчинская Арена", состоится официальная тренировка, первые 15 минут которой будут открыты для представителей СМИ.
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