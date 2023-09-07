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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Упор на тактику: сборная Украины финализирует подготовку к матчу с Англией. ФОТО

Национальная сборная Украины
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Матч против Англии уже в субботу

Упор на тактику: сборная Украины финализирует подготовку к матчу с Англией. ФОТО

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Сборная Украины перешла к завершающей стадии подготовки к матчу отбора Евро-2024 с Англией, который состоится 9 сентября в польском Вроцлаве.

Тренерский штаб финализирует работу, которую сине-желтые начали на польском сборе в минувшее воскресенье. Сегодня украинцы тренировались на поле местного стадиона в Тшебнице, куда команда прибыла в полном составе.

Вечерняя сессия началась с игровых упражнений для разогрева мышц, после этого команда выполняла тактические задачи по отработке игровой модели. Также внимание было уделено и отработке специфических элементов игры.

Сегодня гостями сборной Украины стали дети из футбольной академии "Единство" из городка Зеленая Гура. Ребята наблюдали за тренировкой национальной команды, после завершения которой игроки и главный тренер подошли к детям, чтобы сфотографироваться с ними и дать автограф.

В пятницу у национальной команды – последний день перед игрой. В 17:30 по местному времени главный тренер Сергей Ребров и игрок нашей команды встретятся с представителями масс-медиа в конференц-зале городского стадиона Вроцлава, а в 18:00 на арене, которая носит название "Тарчинская Арена", состоится официальная тренировка, первые 15 минут которой будут открыты для представителей СМИ.

Упор на тактику: сборная Украины финализирует подготовку к матчу с Англией. ФОТО - изображение 1Упор на тактику: сборная Украины финализирует подготовку к матчу с Англией. ФОТО - изображение 2Упор на тактику: сборная Украины финализирует подготовку к матчу с Англией. ФОТО - изображение 3Упор на тактику: сборная Украины финализирует подготовку к матчу с Англией. ФОТО - изображение 4Упор на тактику: сборная Украины финализирует подготовку к матчу с Англией. ФОТО - изображение 5
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В статье: Украина
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Источник:
УАФ

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