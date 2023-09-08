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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Национальная сборная поздравила разведчиков с днем Военной разведки Украины. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
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7 сентября - особенный день для разведчиков

Национальная сборная поздравила разведчиков с днем Военной разведки Украины. ВИДЕО

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

В четверг, 7 сентября 2023 года, отмечается важная дата сентябрьского календаря – День военной разведки Украины.

Не прошла мимо этой даты и сборная Украины , которая поздравила разведчиков с профессиональным праздником.

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В статье: Украина война с россией
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