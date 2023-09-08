Национальная сборная Украины
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Национальная сборная поздравила разведчиков с днем Военной разведки Украины. ВИДЕО
7 сентября - особенный день для разведчиков
Фото Павла Кубанова - УАФ
В четверг, 7 сентября 2023 года, отмечается важная дата сентябрьского календаря – День военной разведки Украины.
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