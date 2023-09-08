Бабич: Психологический фактор будет чрезвычайно важным для нашей сборной

Украинский тренер Александр Бабич проанализировал шансы сборной Украины в матчах с Англией и Италией.

- Ребров будет ставить сборной тот футбол, который он пытался привить "Динамо" - комбинационный, быстрый, с контролем мяча. Это не означает, что это будет исключительно проатакующая игра, но он будет стремиться, чтобы сборная доминировала на поле. К тому же акцент также надо делать на всей вертикали сборных. Он хочет выстроить единый вектор от юношеских команд до первой сборной. Это фундаментальная вещь, за становлением которой будет интересно следить.

- Прокомментируйте список Реброва на сентябрьские матчи...

- В принципе, все ожидаемо, кроме отсутствия Малиновского. Надо понимать, что он перешел в новую команду. Возможно, пока не готов, ведь занимался трудоустройством. Не сомневаюсь, он еще получит свои вызовы в сборную. Важно, чтобы Руслан как можно быстрее набрал форму. Вероятно, этому будут способствовать и матчи Серии А.

- Также в основном списке отсутствует Бондаренко ...

- Бондаренко в последних трех матчах получил две красные. Очень важно, чтобы очень талантливый Бондаренко не превратился во второго Гармаша. Ведь он получил одну дисквалификацию условно, вышел и на ровном месте снова получил красную - это странно. Возможно, Ребров не вызвал его с воспитательной целью.

- А как насчет Пихаленка, ведь его, можно сказать, вынужденно перевели из резервного списка?

- Возможно, результаты "Днепра-1" пока не очень способствуют его вызову. Пока без Довбика на клубном уровне ему трудно вернуться к тому уровню игры, который он демонстрировал совместно с Артемом.

- Чего ждете в матчах нашей главной команды против Англии и Италии?

- Хочется увидеть и игру, и получить результат. Предполагаю, что с итальянцами нам будет играть немного легче. У англичан сумасшедший потенциал, но он не всегда трансформируется в сумасшедшую игру. Чрезвычайно важным фактором для нашей команды будет психологический. Насколько Ребров сможет снять вероятное давление на игроков от фактора соперников, - сказал Бабич.