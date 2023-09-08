Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бабич: Психологический фактор будет чрезвычайно важным для нашей сборной
Украинский тренер оценил перспективы сине-желтых
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Украинский тренер Александр Бабич проанализировал шансы сборной Украины в матчах с Англией и Италией.
- Ребров будет ставить сборной тот футбол, который он пытался привить "Динамо" - комбинационный, быстрый, с контролем мяча. Это не означает, что это будет исключительно проатакующая игра, но он будет стремиться, чтобы сборная доминировала на поле. К тому же акцент также надо делать на всей вертикали сборных. Он хочет выстроить единый вектор от юношеских команд до первой сборной. Это фундаментальная вещь, за становлением которой будет интересно следить.
- Прокомментируйте список Реброва на сентябрьские матчи...
- В принципе, все ожидаемо, кроме отсутствия Малиновского. Надо понимать, что он перешел в новую команду. Возможно, пока не готов, ведь занимался трудоустройством. Не сомневаюсь, он еще получит свои вызовы в сборную. Важно, чтобы Руслан как можно быстрее набрал форму. Вероятно, этому будут способствовать и матчи Серии А.
- Также в основном списке отсутствует Бондаренко ...
- Бондаренко в последних трех матчах получил две красные. Очень важно, чтобы очень талантливый Бондаренко не превратился во второго Гармаша. Ведь он получил одну дисквалификацию условно, вышел и на ровном месте снова получил красную - это странно. Возможно, Ребров не вызвал его с воспитательной целью.
- А как насчет Пихаленка, ведь его, можно сказать, вынужденно перевели из резервного списка?
- Возможно, результаты "Днепра-1" пока не очень способствуют его вызову. Пока без Довбика на клубном уровне ему трудно вернуться к тому уровню игры, который он демонстрировал совместно с Артемом.
- Чего ждете в матчах нашей главной команды против Англии и Италии?
- Хочется увидеть и игру, и получить результат. Предполагаю, что с итальянцами нам будет играть немного легче. У англичан сумасшедший потенциал, но он не всегда трансформируется в сумасшедшую игру. Чрезвычайно важным фактором для нашей команды будет психологический. Насколько Ребров сможет снять вероятное давление на игроков от фактора соперников, - сказал Бабич.
Популярное сейчас
- Мирон Маркевич: Увольнение Луческу ничего не изменит
- Днепровское сафари на льва. Как Украина одолела Англию
- Первый мундиаль Англии: они считали себя фаворитом, но проиграли учителям, водителям и почтальонам
- Шапаренко не поможет сборной Украины в сентябре: известно, кто его заменит
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО
Новости по теме
- 08:45 Украинские Таблица коэффициентов УЕФА. Ситуативный паритет с Бельгией, потенциальная угроза от Турции
- 13:13 Зарубежные Вскоре – жеребьевка третьего раунда квалификации ЛЕ. Мариуполь будет не в посеве
- 06:45 Украинские Старт Мариуполя в Лиге Европы, неудача сборной U-19. Главные новости за 26 июля