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Малиновский: В матче с Италией Украине нужно выложиться на 120%

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

На "Сан-Сиро" будет непросто

Малиновский: В матче с Италией Украине нужно выложиться на 120%

Фото: УАФ

Новина українською

Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский высказался относительно шансов сборной Украины в матче с Италией в отборе на Евро-2024. Напомним, 30-летний хавбек не был вызван Сергеем Ребровым на сентябрьские поединки сине-желтых.

"Матч сборной Украины с Италией? На "Сан-Сиро" всегда сложно. Украинские игроки должны выложиться на полную. Если они позволят Италии играть, то та сможет легко забить гол. Украина должна выложиться на 120%", - цитирует Малиновского Fantacalcio.

Матч Италия - Украина пройдет во вторник, 12 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45. Перед этим команда Сергея Реброва сыграет с Англией (9 сентября).

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В статье: Украина Италия Руслан Малиновский Дженоа (Генуя)
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Источник:
Fantacalcio

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Комментарии (2)
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sidor3 (Киев)
08.09.2023 в 15:20
Они все красиво говорят а когда выходят на поле в Европе сразу полные штаны и ноль на поле
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Сергій Кравчук (Луцьк)
08.09.2023 в 15:10
чому на 120% ,а не на 137%? яке змістове навантаження цієї статті? яка суть цого інтерв'ю....?
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