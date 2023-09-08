Малиновский: В матче с Италией Украине нужно выложиться на 120%

Полузащитник "Дженоа" Руслан Малиновский высказался относительно шансов сборной Украины в матче с Италией в отборе на Евро-2024. Напомним, 30-летний хавбек не был вызван Сергеем Ребровым на сентябрьские поединки сине-желтых.

"Матч сборной Украины с Италией? На "Сан-Сиро" всегда сложно. Украинские игроки должны выложиться на полную. Если они позволят Италии играть, то та сможет легко забить гол. Украина должна выложиться на 120%", - цитирует Малиновского Fantacalcio.

Матч Италия - Украина пройдет во вторник, 12 сентября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45. Перед этим команда Сергея Реброва сыграет с Англией (9 сентября).