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Украина – Англия: аудио онлайн трансляция матча
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Команда UA-Футбол прокомментирует матч сборной Украины в квалификации к Евро-2024.
Подопечных Сергея Реброва в сентябре ожидают два очень непростых испытания: во время короткой международной паузы главная команда страны проведет поединки против Англии и Италии. В этом матче против англичан Украина будет номинальным хозяином, однако из-за войны будет принимать соперника в соседней Польше. У многих еще должна была сохраниться в памяти мартовская встреча этих соперников, когда наша сборная без особых положительных моментов уступила в Великобритании. Однако с тех пор у нашей сборной сменился главный тренер и к новому поединку оппонентов Украину готовит уже Сергей Ребров. Поможет ли это зацепиться за очки?
АУДИО трансляция поединка начнется в субботу, 9 сентября, в 18:50 по киевскому времени.
Комментатор и режиссер трансляции: Александр Рыженко
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