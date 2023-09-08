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Бабич: Важно, чтобы очень талантливый Бондаренко не превратился в Гармаша
У хавбека Шахтера в последних матчах серьёзные проблемы с дисциплиной
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский тренер Александр Бабич поделился ожиданиями от сентябрьских матчей
– Ребров будет ставить сборной тот футбол, который он пытался привить "Динамо" – комбинационный, быстрый, с контролем мяча. Это не означает, что это будет исключительно проатакующая игра, но он будет стремиться, чтобы сборная доминировала на поле. К тому же акцент также надо делать на всей вертикали сборных. Он хочет выстроить единый вектор от юношеских команд до первой сборной. Это фундаментальная вещь, за становлением которой будет интересно следить.
– Прокомментируйте список Реброва на сентябрьские матчи...
– В принципе, все ожидаемо, кроме отсутствия Малиновского. Надо понимать, что он перешел в новую команду. Возможно, пока что не готов, ведь занимался трудоустройством. Не сомневаюсь, он еще получит свои вызовы в сборную. Важно, чтобы Руслан как можно быстрее набрал форму. Вероятно, этому будут способствовать и матчи Серии А.
– Также в основном списке отсутствует Бондаренко...
– Бондаренко в последних трех матчах получил две красные. Очень важно, чтобы очень талантливый Бондаренко не превратился в Гармаша. Ведь он получил одну дисквалификацию условно, вышел и на ровном месте снова получил красную – это странно. Возможно, Ребров не вызвал его с воспитательной целью.
– А как насчет Пихаленка, ведь его, можно сказать, вынужденно перевели из резервного списка?
– Возможно, результаты "Днепра-1" пока не очень способствуют его вызову. Пока без Довбика на клубном уровне ему трудно вернуться к тому уровню игры, который он демонстрировал совместно с Артемом.
– Чего ждете в матчах нашей главной команды против Англии и Италии?
– Хочется увидеть и игру, и добыть результат. Предполагаю, что с итальянцами нам будет играть немного легче. У англичан сумасшедший потенциал, но он не всегда трансформируется в сумасшедшую игру. Чрезвычайно важным фактором для нашей команды будет психологический. Насколько Ребров сможет снять возможное давление на игроков от фактора соперников.
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