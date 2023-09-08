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Ребров: Ярмоленко готов не на 100%, у Малиновского не было практики
Тренер рассказал о кадровых проблемах команды
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Участие вингера и капитана
— Будет ли готов сыграть Андрей Ярмоленко? Если нет, кем планируете его заменить?
– Во-первых, Андрей еще не тренировался в общей группе. Естественно, он не готов на 100%. Сегодня увидим. Его есть кем заменить. Сейчас на каждую позицию у сборной Украины есть конкуренция, чем я очень доволен.
— Почему в сборную Украины не был вызван Руслан Малиновский?
— Когда мы вызывали игроков, то у него вообще не было команды и практики. Мы вызывали тех футболистов, которых вызывали. Руслан является членом нашей сборной, так что ничего страшного. Сейчас у него есть игровая практика. Я считаю, что он наберет форму и вернется в сборную Украины.
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