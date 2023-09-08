Ребров: Ярмоленко готов не на 100%, у Малиновского не было практики

Участие вингера и капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко в матче квалификации Евро-2024 против Англии остается под вопросом. Об это сообщил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

— Будет ли готов сыграть Андрей Ярмоленко? Если нет, кем планируете его заменить?

– Во-первых, Андрей еще не тренировался в общей группе. Естественно, он не готов на 100%. Сегодня увидим. Его есть кем заменить. Сейчас на каждую позицию у сборной Украины есть конкуренция, чем я очень доволен.

— Почему в сборную Украины не был вызван Руслан Малиновский?

— Когда мы вызывали игроков, то у него вообще не было команды и практики. Мы вызывали тех футболистов, которых вызывали. Руслан является членом нашей сборной, так что ничего страшного. Сейчас у него есть игровая практика. Я считаю, что он наберет форму и вернется в сборную Украины.