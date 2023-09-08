  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Ребров: Ярмоленко готов не на 100%, у Малиновского не было практики
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ребров: Ярмоленко готов не на 100%, у Малиновского не было практики

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Тренер рассказал о кадровых проблемах команды

Ребров: Ярмоленко готов не на 100%, у Малиновского не было практики

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Участие вингера и капитана сборной Украины Андрея Ярмоленко в матче квалификации Евро-2024 против Англии остается под вопросом. Об это сообщил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

— Будет ли готов сыграть Андрей Ярмоленко? Если нет, кем планируете его заменить?

– Во-первых, Андрей еще не тренировался в общей группе. Естественно, он не готов на 100%. Сегодня увидим. Его есть кем заменить. Сейчас на каждую позицию у сборной Украины есть конкуренция, чем я очень доволен.

Читайте такжеЛеоненко: Ребров думает, что лидер сборной – это Ярмоленко, хотя он никакой не лидер

— Почему в сборную Украины не был вызван Руслан Малиновский?

— Когда мы вызывали игроков, то у него вообще не было команды и практики. Мы вызывали тех футболистов, которых вызывали. Руслан является членом нашей сборной, так что ничего страшного. Сейчас у него есть игровая практика. Я считаю, что он наберет форму и вернется в сборную Украины.

По теме
yellow-arrow
Зинченко: Когда знаешь, что люди рискуют жизнью на передовой, то нет жалости к себе. Просто выходишь и играешь
yellow-arrow
Ребров: Должны сделать максимум для трех очков в матче с Англией, а дальше посмотрим, что будет
yellow-arrow
Михалик: Не стоит давать советы Реброву – он квалифицированный тренер
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Украина Англия Руслан Малиновский Динамо (Киев) Дженоа (Генуя)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
УАФ

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
жажа_the_best (Харьков)
08.09.2023 в 20:41
Ребров, зачем ты вызываешь в сборную игрока который не готов на 100 %? Просто за его былые заслуги?? Почему ты не вызываешь игроков которые сейчас на ходу и находяцца на пике своей футбольной карьере? Я имею в виду двух Русиных. У меня сложилось мнение что ты Сирожа плохой тренер и не достоин тренировать национальную сборную!
Ответить
0
0
alex.belogubko (одесса)
08.09.2023 в 20:05
а у ЗИНЫ была практика
Ответить
+1
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде