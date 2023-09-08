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Саутгейт: Мы поддерживаем украинцев, но завтра нам нужно играть в футбол

Национальная сборная Украины
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В субботу сборная Украины сыграет с Англией

Саутгейт: Мы поддерживаем украинцев, но завтра нам нужно играть в футбол

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2024 с Украиной.

"Мы понимаем, что во Вроцлаве живут тысячи украинцев, которые были вынуждены бежать от войны, и знаем, насколько эмоциональным может оказаться завтрашний поединок. Но мы приехали играть в футбол и будем стараться достичь положительного результата.

Украинская сборная — очень опасная и организованная команда, блестяще действующая, прежде всего, на контратаках. Нам нужно сосредоточиться и пытаться нейтрализовать футболистов соперника в центральной зоне.

Мы осознаем, при каких обстоятельствах мы играем. Мы хорошо знаем многих футболистов сборной Украины, выступающих в АПЛ. Мы понимаем, в какой ситуации находится наш соперник. Мы поддерживаем украинцев, но завтра нам нужно играть в футбол", — в частности, сказал Саутгейт.

Напомним, что матч Украина – Англия состоится в субботу, 9 сентября, и начнется в 19:00.

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В статье: Украина Англия Гарет Саутгейт
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Источник:
УАФ

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