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Александр Караваев: Самое ценное приобретение в Англии – футболка Уэйна Руни
Английская тема для украинца
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В преддверии очередной встречи отборочного цикла ЧЕ-2024 один из ветеранов сборной Украины Александр Караваев поделился своими знаниями об Англии и английском футболе.
– Когда слышите слово "Англия", какие ассоциации у вас возникают?
– Футбол, Шерлок Холмс и доктор Ватсон, сильнейшая футбольная лига мира и дождь.
– Сколько раз бывали в Англии?
– Трижды. Столько раз был именно в Англии, а еще был в странах рядом с ней – в Ирландии, Уэльсе и Шотландии.
- В музее знаменитой на весь мир "ливерпульской четверки" – "Битлз" побывали?
- Нет, к сожалению. Был рядом, но не заходил туда.
– Поколение 60-х – первой половины 70-х годов прошлого века росло на музыке "битлов". Их стиль вам по душе?
– Слушал много песен "Битлз", и знаю, что это легендарная группа, вошедшая в историю мировой музыки.
- Какие предпочитаете английские группы или исполнителей?
– В детстве родители слушали на кассетном магнитофоне Стинга (некоторые его песни мне нравятся) и группу Queen, поэтому о них я хорошо знаю.
– Продолжая музыкальную тему, не могу вас не спросить: о какой знаменитой английской площади поет Лайма Вайкуле?
– Пикадилли! Знаю, потому что эта песня очень известна.
– Из представителей футбольного мира в Англии у вас много знакомых?
– Есть друзья, с которыми постоянно общаюсь – Миколенко, Русин, Забарный.
- Какое самое ценное ваше приобретение, сделанное в Англии?
- Если не считать сувениров, то пожалуй футболка Уэйна Руни, купленная в фан-шопе на стадионе "Олд Траффорд". Тогда же после матча (было это осенью 2016-го, когда в составе луганской "Зари" Александр играл с "Манчестер Юнайтед" – прим. ред.) попросил его, чтобы он сделал на ней подпись.
- Три значимых места, поразившие вас в Англии больше всего?
- Назову только два – "Олд Траффорд" и "Уэмбли", ведь больше не успел нигде побывать. Но хотел бы поехать в Стоунхендж!
– Какой из английских городов может поспорить с итальянской Венецией по количеству каналов?
– Настолько глубоко природные особенности Англии я не знаю. Неужели – Лондон? Хотя подождите… Бирмингем?
- Именно так! Теперь от "водной темы" перейдем к другой. Каким вам представляется завтрак обычного англичанина?
- Обязательно черный чай, сэндвичи и, возможно, яичница.
– Вы наверняка слышали фразу "Овсянка, сэр!". После какого фильма она стала крылатой?
- Думаю, что после фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".
– С кем из известных англичан вы бы хотели познакомиться?
– Со многими. Из футбольного мира – с Алексом Фергюсоном! Да и с некоторыми актерами, пожалуй.
- Кем англичане гордятся больше всего?
– Мое мнение – это Уинстон Черчилль. Как раз читаю книгу о нем, автор – Борис Джонсон. Черчилль – уникальная личность, он оказал очень большое влияние на жизнь всей Британии.
– Кого считаете поэтом номер один в Англии?
– Не скажу вам точно. Скорее всего – Уильям Шекспир. А среди писателей таким, пожалуй, является Артур Конан Дойл. Или кто-то из числа многих известных мастеров пера. Из современных назвал бы писательницу Джоан Роулинг.
- В каком известном фильме из уст влюбленного в футбол героя прозвучала фраза "Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Уильяма нашего, Шекспира?"?
– Честно? Не знал. Но посмотрел в Интернете и теперь в курсе, что это картина "Берегись автомобиля! "
- Кого из англичанок называют "Железной леди"?
– Такие вопросы, вроде бы я сдаю какие-то экзамены (улыбается). Думаю, что это бывший премьер-министр страны Маргарет Тэтчер. Хотя такое определение может иметь и королева Елизавета Вторая, потому что прожила очень долгую жизнь.
– Насколько хорошо знаете английский?
- К сожалению, не так хорошо, как хотелось бы. Однако многое во время общения понимаю, поэтому могу выразить то, что хочу, и ответить.
– В каком известном мультфильме представители Украины играют в футбол с англичанами?
– "Как казаки в футбол играли"! Думаю, что все в детстве его смотрели.
– Помните, с каким счетом завершился тот матч?
– Нет, точно не помню. Знаю только, что в пользу казаков (тот матч действительно завершился их победой – 13:3 – прим. ред.).
– Кого из легендарных английских футболистов, кто был удостоен рыцарского звания от королевы Елизаветы Второй, вы знаете?
– Сэр Бобби Чарльтон. Это очень известный и сильный футболист в истории Англии. Также знаю, что он выжил в авиакатастрофе.
– Игра кого из англичан произвела на вас в детстве незабываемое впечатление?
- Уэйна Руни, Дэвида Бекхэма и Райана Гиггза.
– Ваша пятерка лучших игроков Англии за последние 20 лет?
- Все тот же Уэйн Руни, Гарри Кейн, Стив Джеррард, Фрэнк Лэмпард и Рио Фердинанд.
– А кого назовете из тренеров?
– Сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер. Легендарные личности!
– О Скотланд-Ярде вы наверняка слышали из известных детективов. А какую помощь мировому футболу оказали его сыщики в 1966 году – в курсе?
– Нет, такую историю не знаю. Но могу предположить, что это связано с чемпионатом мира.
– Так и есть. В преддверии мирового первенства исчез главный трофей этого турнира - "Золотая богиня", и его удалось случайно найти благодаря собаке, которую выгуливал хозяин на улице.
– Интересная история.
– Был ли у вас когда-нибудь вариант попробовать свои силы в английском футболе?
- Если бы были такие предложения, то обязательно оказался бы там. Но их не было.
- А если бы представилась возможность выбирать, в какой клуб перешли бы?
- Конечно, всегда хочется играть за лучших. В детстве был болельщиком "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала". Но после того, как я сыграл на "Олд Траффорд", влюбился в этот стадион.
– Можете назвать количество лондонских клубов, выступающих ныне в английской премьер-лиге?
– Точно не скажу – надо всех пересчитать. Вроде бы семь – "Арсенал", "Челси", "Тотенхэм", "Вест Хэм", "Фулхэм", "Кристалл Пэлас", "Брентфорд".
– В чем главная отличительная черта английских футболистов?
- Они очень физически сильные и быстрые.
- Есть мнение, что нынешняя сборная Англии с Гарри Кейном и без него, как говорят в Одессе, две большие разницы. Что вы думаете по этому поводу?
– Я бы так не утверждал. Хотя, безусловно, он имеет большое влияние как внутри команды, на поле и за его пределами.
- Игры с англичанами на разных уровнях вас больше радовали или огорчали? Назовете самую памятную?
– Последнюю игру, к сожалению, проиграли. Но это был очень памятный матч, потому что он проходил на легендарном "Уэмбли".
– Что, на ваш взгляд, не позволило Украине вывезти из Лондона три очка?
- Концентрация в некоторых эпизодах. Плюс мастерство англичан.
– В коллекции кого из английских футболистов есть футболка с фамилией "Караваев"?
– Не смешите меня!
– Кто из ваших личных болельщиков будет поддерживать вас в игре с Англией?
– Мой брат, племянница (его старшая дочь), наша мама. А еще из Киева прибудет мой кум со своей семьей. В Польшу хотела приехать и моя жена Инна, но осталась дома с детьми. Будет болеть за меня и нашу сборную у экрана телевизора. Она не пропускает ни одного матча и всегда переживает за своего мужа (улыбается).
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
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