Александр Караваев: Самое ценное приобретение в Англии – футболка Уэйна Руни

В преддверии очередной встречи отборочного цикла ЧЕ-2024 один из ветеранов сборной Украины Александр Караваев поделился своими знаниями об Англии и английском футболе.

– Когда слышите слово "Англия", какие ассоциации у вас возникают?

– Футбол, Шерлок Холмс и доктор Ватсон, сильнейшая футбольная лига мира и дождь.

– Сколько раз бывали в Англии?

– Трижды. Столько раз был именно в Англии, а еще был в странах рядом с ней – в Ирландии, Уэльсе и Шотландии.

- В музее знаменитой на весь мир "ливерпульской четверки" – "Битлз" побывали?

- Нет, к сожалению. Был рядом, но не заходил туда.

– Поколение 60-х – первой половины 70-х годов прошлого века росло на музыке "битлов". Их стиль вам по душе?

– Слушал много песен "Битлз", и знаю, что это легендарная группа, вошедшая в историю мировой музыки.

- Какие предпочитаете английские группы или исполнителей?

– В детстве родители слушали на кассетном магнитофоне Стинга (некоторые его песни мне нравятся) и группу Queen, поэтому о них я хорошо знаю.

– Продолжая музыкальную тему, не могу вас не спросить: о какой знаменитой английской площади поет Лайма Вайкуле?

– Пикадилли! Знаю, потому что эта песня очень известна.

– Из представителей футбольного мира в Англии у вас много знакомых?

– Есть друзья, с которыми постоянно общаюсь – Миколенко, Русин, Забарный.

- Какое самое ценное ваше приобретение, сделанное в Англии?

- Если не считать сувениров, то пожалуй футболка Уэйна Руни, купленная в фан-шопе на стадионе "Олд Траффорд". Тогда же после матча (было это осенью 2016-го, когда в составе луганской "Зари" Александр играл с "Манчестер Юнайтед" – прим. ред.) попросил его, чтобы он сделал на ней подпись.

- Три значимых места, поразившие вас в Англии больше всего?

- Назову только два – "Олд Траффорд" и "Уэмбли", ведь больше не успел нигде побывать. Но хотел бы поехать в Стоунхендж!

– Какой из английских городов может поспорить с итальянской Венецией по количеству каналов?

– Настолько глубоко природные особенности Англии я не знаю. Неужели – Лондон? Хотя подождите… Бирмингем?

- Именно так! Теперь от "водной темы" перейдем к другой. Каким вам представляется завтрак обычного англичанина?

- Обязательно черный чай, сэндвичи и, возможно, яичница.

– Вы наверняка слышали фразу "Овсянка, сэр!". После какого фильма она стала крылатой?

- Думаю, что после фильма "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

– С кем из известных англичан вы бы хотели познакомиться?

– Со многими. Из футбольного мира – с Алексом Фергюсоном! Да и с некоторыми актерами, пожалуй.

- Кем англичане гордятся больше всего?

– Мое мнение – это Уинстон Черчилль. Как раз читаю книгу о нем, автор – Борис Джонсон. Черчилль – уникальная личность, он оказал очень большое влияние на жизнь всей Британии.

– Кого считаете поэтом номер один в Англии?

– Не скажу вам точно. Скорее всего – Уильям Шекспир. А среди писателей таким, пожалуй, является Артур Конан Дойл. Или кто-то из числа многих известных мастеров пера. Из современных назвал бы писательницу Джоан Роулинг.

- В каком известном фильме из уст влюбленного в футбол героя прозвучала фраза "Не пора ли, друзья мои, нам замахнуться на Уильяма нашего, Шекспира?"?

– Честно? Не знал. Но посмотрел в Интернете и теперь в курсе, что это картина "Берегись автомобиля! "

- Кого из англичанок называют "Железной леди"?

– Такие вопросы, вроде бы я сдаю какие-то экзамены (улыбается). Думаю, что это бывший премьер-министр страны Маргарет Тэтчер. Хотя такое определение может иметь и королева Елизавета Вторая, потому что прожила очень долгую жизнь.

– Насколько хорошо знаете английский?

- К сожалению, не так хорошо, как хотелось бы. Однако многое во время общения понимаю, поэтому могу выразить то, что хочу, и ответить.

– В каком известном мультфильме представители Украины играют в футбол с англичанами?

– "Как казаки в футбол играли"! Думаю, что все в детстве его смотрели.

– Помните, с каким счетом завершился тот матч?

– Нет, точно не помню. Знаю только, что в пользу казаков (тот матч действительно завершился их победой – 13:3 – прим. ред.).

– Кого из легендарных английских футболистов, кто был удостоен рыцарского звания от королевы Елизаветы Второй, вы знаете?

– Сэр Бобби Чарльтон. Это очень известный и сильный футболист в истории Англии. Также знаю, что он выжил в авиакатастрофе.

– Игра кого из англичан произвела на вас в детстве незабываемое впечатление?

- Уэйна Руни, Дэвида Бекхэма и Райана Гиггза.

– Ваша пятерка лучших игроков Англии за последние 20 лет?

- Все тот же Уэйн Руни, Гарри Кейн, Стив Джеррард, Фрэнк Лэмпард и Рио Фердинанд.

– А кого назовете из тренеров?

– Сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер. Легендарные личности!

– О Скотланд-Ярде вы наверняка слышали из известных детективов. А какую помощь мировому футболу оказали его сыщики в 1966 году – в курсе?

– Нет, такую ​​историю не знаю. Но могу предположить, что это связано с чемпионатом мира.

– Так и есть. В преддверии мирового первенства исчез главный трофей этого турнира - "Золотая богиня", и его удалось случайно найти благодаря собаке, которую выгуливал хозяин на улице.

– Интересная история.

– Был ли у вас когда-нибудь вариант попробовать свои силы в английском футболе?

- Если бы были такие предложения, то обязательно оказался бы там. Но их не было.

- А если бы представилась возможность выбирать, в какой клуб перешли бы?

- Конечно, всегда хочется играть за лучших. В детстве был болельщиком "Манчестер Юнайтед" и "Арсенала". Но после того, как я сыграл на "Олд Траффорд", влюбился в этот стадион.

– Можете назвать количество лондонских клубов, выступающих ныне в английской премьер-лиге?

– Точно не скажу – надо всех пересчитать. Вроде бы семь – "Арсенал", "Челси", "Тотенхэм", "Вест Хэм", "Фулхэм", "Кристалл Пэлас", "Брентфорд".

– В чем главная отличительная черта английских футболистов?

- Они очень физически сильные и быстрые.

- Есть мнение, что нынешняя сборная Англии с Гарри Кейном и без него, как говорят в Одессе, две большие разницы. Что вы думаете по этому поводу?

– Я бы так не утверждал. Хотя, безусловно, он имеет большое влияние как внутри команды, на поле и за его пределами.

- Игры с англичанами на разных уровнях вас больше радовали или огорчали? Назовете самую памятную?

– Последнюю игру, к сожалению, проиграли. Но это был очень памятный матч, потому что он проходил на легендарном "Уэмбли".

– Что, на ваш взгляд, не позволило Украине вывезти из Лондона три очка?

- Концентрация в некоторых эпизодах. Плюс мастерство англичан.

– В коллекции кого из английских футболистов есть футболка с фамилией "Караваев"?

– Не смешите меня!

– Кто из ваших личных болельщиков будет поддерживать вас в игре с Англией?

– Мой брат, племянница (его старшая дочь), наша мама. А еще из Киева прибудет мой кум со своей семьей. В Польшу хотела приехать и моя жена Инна, но осталась дома с детьми. Будет болеть за меня и нашу сборную у экрана телевизора. Она не пропускает ни одного матча и всегда переживает за своего мужа (улыбается).

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