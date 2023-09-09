С Ярмоленко, но без Тимчика и Зубкова - обнародована заявка сборной Украины на матч против Англии

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определился со списком игроков, которые могут выйти на поле в матче отбора Евро-2024 против Англии.

Заявка сборной Украины на матч с Англией:

1. Георгий Бущан, 2. Ефим Конопля, 3. Богдан Михайличенко, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Георгий Судаков, 9. Роман Яремчук, 10. Михаил Мудрык, 11. Артем Довбик, 12. Анатолий Трубин, 13. Илья Забарный, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Александр Зинченко, 18. Владислав Ванат, 19. Денис Попов, 2 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

Из состава пришлось отсеять Александра Тимчика, Александра Зубкова и Александра Пихаленка. Об отсутствии защитника "Динамо" было известно заранее, поскольку он получил травму.

Матч отбора Евро-2024 Украина – Англия состоится сегодня, 9 сентября, во Вроцлаве. Стартовый свисток раздастся в 19:00 по киевскому времени.