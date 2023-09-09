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Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Украина - Англия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Национальная сборная Украины
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Важное испытание сине-желтых – смотреть прямую трансляцию

Украина - Англия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Девять матчей, три забитых гола, одна победа, шесть поражений. Англия никогда не была удобным соперником сборной Украины. Изменится ли что-то с появлением Сергея Реброва? Его визави Гарет Саутгейт пока выиграл все два свои противостояния с “сине-желтыми”.

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Отбор на Евро-2024, пятый тур

9 сентября 2023. Вроцлав, “Тарчинская Арена”

Украина 19:00 Англия

Телетрансляция – Megogo Футбол 1, Суспільне

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