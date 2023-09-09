Украина сыграет в желтой форме в матче против Англии – Фото

Сборная Украины сыграет в желтом – домашнем комплекте формы в поединке квалификации ЕВРО-2024 против Англии. Об этом сообщает официальный телеграм УАФ.

Поединок 5-го тура квалификации начнется в 19:00. Украина после 3-х матчей занимает 2-е место, набрав 6 очков. Следом идет сборная Италии с 3-мя баллами после 2-х туров.

В сентябре сборная Украины сыграет ещё со сборной Италии 12-го сентября.