Национальная сборная Украины
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Украина сыграет в желтой форме в матче против Англии – Фото
Поединок начнется в 19:00
Фото: УАФ
Сборная Украины сыграет в желтом – домашнем комплекте формы в поединке квалификации ЕВРО-2024 против Англии. Об этом сообщает официальный телеграм УАФ.
Поединок 5-го тура квалификации начнется в 19:00. Украина после 3-х матчей занимает 2-е место, набрав 6 очков. Следом идет сборная Италии с 3-мя баллами после 2-х туров.
В сентябре сборная Украины сыграет ещё со сборной Италии 12-го сентября.
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Скачков Леонід (Рівне)
09.09.2023 в 12:08
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