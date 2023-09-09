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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Украина сыграет в желтой форме в матче против Англии – Фото

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Поединок начнется в 19:00

Украина сыграет в желтой форме в матче против Англии – Фото

Фото: УАФ

Новина українською

Сборная Украины сыграет в желтом – домашнем комплекте формы в поединке квалификации ЕВРО-2024 против Англии. Об этом сообщает официальный телеграм УАФ.

Поединок 5-го тура квалификации начнется в 19:00. Украина после 3-х матчей занимает 2-е место, набрав 6 очков. Следом идет сборная Италии с 3-мя баллами после 2-х туров.

В сентябре сборная Украины сыграет ещё со сборной Италии 12-го сентября.

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В статье: Украина Англия
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Комментарии (1)
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Скачков Леонід (Рівне)
09.09.2023 в 12:08
З Богом!У футболі все можливо,від надзвичайного фарту,до надзвичайного нефарту,+арбітр.
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