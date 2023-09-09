Стало известно, кто будет судьей матча Италия – Украина

На матче отборочного турнира Евро-2024 Италия-Украина будет работать судейская бригада из Испании. Об этом сообщает сайт УЕФА.

Главным арбитром выступит Алехандро Эрнандес. На линиях ему помогут Хосе Наранхо и Диего Санчес Рохо. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Алехандро Муньис Руис.

Как известно, матч состоится 12 сентября в Милане на стадионе "Сан-Сиро". Начало запланировано на 21:45 по киевскому времени.