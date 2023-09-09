Национальная сборная Украины
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Стало известно, кто будет судьей матча Италия – Украина
Судейская бригада из Испании
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
На матче отборочного турнира Евро-2024 Италия-Украина будет работать судейская бригада из Испании. Об этом сообщает сайт УЕФА.
Главным арбитром выступит Алехандро Эрнандес. На линиях ему помогут Хосе Наранхо и Диего Санчес Рохо. Обязанности четвертого арбитра будет исполнять Алехандро Муньис Руис.
Как известно, матч состоится 12 сентября в Милане на стадионе "Сан-Сиро". Начало запланировано на 21:45 по киевскому времени.
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Источник:Сайт УЕФА
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