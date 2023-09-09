Без Ярмоленко, но с Яремчуком. Украина – Англия. Стартовые составы команд

В субботу, девятого сентября 2023-го года, состоится матч пятого тура отбора к Евро-2024 в группе С. Украина в польском Вроцлаве примет лидера турнирной таблицы сборную Англии.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Уже известны стартовые составы команд.

Украина: Бущан – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля – Зинченко, Степаненко, Судаков – Мудрик, Яремчук, Цыганков

Запасные : Трубин, Лунин, Кривцов, Михайличенко, Попов, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Назарина, Довбик, Ванат

Англия: Пикфорд – Чилвелл, Магуайр, Гэйи, Уокер – Беллингем, Райс, Хендерсон – Маддисон, Кейн, Сака

Запасные : Джонстон, Рэмсдейл, Данк, Колвилл, Томори, Триппьер, Галлахер, Филлипс, Эзе, Фоден, Нкетиа, Рашфорд, Уилсон

Отметим, что игра стартует в 19.00. Следить за ходом событий можно в текстовой онлайн-трансляции. Также на нашем сайте доступен плеер для просмотра матча на видеоплатформе MEGOGO.