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Без Ярмоленко, но с Яремчуком. Украина – Англия. Стартовые составы команд
Матч отбора к Евро-2024
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу, девятого сентября 2023-го года, состоится матч пятого тура отбора к Евро-2024 в группе С. Украина в польском Вроцлаве примет лидера турнирной таблицы сборную Англии.
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Уже известны стартовые составы команд.
Украина: Бущан – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля – Зинченко, Степаненко, Судаков – Мудрик, Яремчук, Цыганков
Запасные: Трубин, Лунин, Кривцов, Михайличенко, Попов, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Назарина, Довбик, Ванат
Англия: Пикфорд – Чилвелл, Магуайр, Гэйи, Уокер – Беллингем, Райс, Хендерсон – Маддисон, Кейн, Сака
Запасные: Джонстон, Рэмсдейл, Данк, Колвилл, Томори, Триппьер, Галлахер, Филлипс, Эзе, Фоден, Нкетиа, Рашфорд, Уилсон
Отметим, что игра стартует в 19.00. Следить за ходом событий можно в текстовой онлайн-трансляции. Также на нашем сайте доступен плеер для просмотра матча на видеоплатформе MEGOGO.
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