  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Без Ярмоленко, но с Яремчуком. Украина – Англия. Стартовые составы команд
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без Ярмоленко, но с Яремчуком. Украина – Англия. Стартовые составы команд

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Матч отбора к Евро-2024

Без Ярмоленко, но с Яремчуком. Украина – Англия. Стартовые составы команд

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В субботу, девятого сентября 2023-го года, состоится матч пятого тура отбора к Евро-2024 в группе С. Украина в польском Вроцлаве примет лидера турнирной таблицы сборную Англии.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Уже известны стартовые составы команд.

Украина: Бущан – Миколенко, Матвиенко, Забарный, Конопля – Зинченко, Степаненко, Судаков – Мудрик, Яремчук, Цыганков

Запасные: Трубин, Лунин, Кривцов, Михайличенко, Попов, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Назарина, Довбик, Ванат

Англия: Пикфорд – Чилвелл, Магуайр, Гэйи, Уокер – Беллингем, Райс, Хендерсон – Маддисон, Кейн, Сака

Запасные: Джонстон, Рэмсдейл, Данк, Колвилл, Томори, Триппьер, Галлахер, Филлипс, Эзе, Фоден, Нкетиа, Рашфорд, Уилсон

Отметим, что игра стартует в 19.00. Следить за ходом событий можно в текстовой онлайн-трансляции. Также на нашем сайте доступен плеер для просмотра матча на видеоплатформе MEGOGO.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Україна - Англія
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Команде Реброва нужна "помощь" от Англии и Италии. Анонс сентябрьских матчей сборной Украины
yellow-arrow
Украина – Англия: аудио онлайн трансляция матча
yellow-arrow
Украина - Англия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Англия отбор на Евро-2024
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде