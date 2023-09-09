1:0! Зинченко неожиданно открывает счет в матче против Англии

В рамках 5-го тура группы C квалификации к Евро-2024 сборная Украины играет против национальной команды Англии.

Счет в матче открыл украинский защитник Александр Зинченко. Игрок лондонского "Арсенала" поразил ворота Пикфорда на 26-й минуте встречи.

Подопечные Сергея Реброва провели классную атаку по правому флангу: Цыганков отдал передачу на Коноплю, тот, в свою очередь, выполнил прострел в штрафную "трех львов", а Зинченко с нескольких метров расстрелял ворота англичан.