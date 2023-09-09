  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. 1:0! Зинченко неожиданно открывает счет в матче против Англии
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

1:0! Зинченко неожиданно открывает счет в матче против Англии

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Первый удар и сразу взятие ворот

1:0! Зинченко неожиданно открывает счет в матче против Англии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 5-го тура группы C квалификации к Евро-2024 сборная Украины играет против национальной команды Англии.

Счет в матче открыл украинский защитник Александр Зинченко. Игрок лондонского "Арсенала" поразил ворота Пикфорда на 26-й минуте встречи.

Читайте такжеЗинченко: Когда знаешь, что люди рискуют жизнью на передовой, то нет жалости к себе. Просто выходишь и играешь

Подопечные Сергея Реброва провели классную атаку по правому флангу: Цыганков отдал передачу на Коноплю, тот, в свою очередь, выполнил прострел в штрафную "трех львов", а Зинченко с нескольких метров расстрелял ворота англичан.

По теме
yellow-arrow
Украина - Англия. Текстовая трансляция матча отбора на Евро-2024
yellow-arrow
Украина – Англия: аудио онлайн трансляция матча
yellow-arrow
Команде Реброва нужна "помощь" от Англии и Италии. Анонс сентябрьских матчей сборной Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Англия Александр Зинченко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Andrik_zp (Запоріжжя)
09.09.2023 в 19:41
Чому несподівано - гарна контра вийшла!!!
Ответить
0
0
liman (SD)
09.09.2023 в 19:39
Тобто несподівано?!? Так і було задумано!!!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде