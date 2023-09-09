Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Зинченко сравнялся с Гусиным и Воробеем по забитым голам за сборную
Сегодня Александр оформил свой 9-й мяч
Фото: UA-Футбол/Автор - Оксана Васильєва
Украина открыла счет в матче против Англии. Автором гола стал Александр Зинченко, который забил свой 9-й мяч за сборную. Благодаря реализованному моменту, полузащитник сравнялся с Гусиным и Воробеем по данному показателю. Для этого украинцу понадобилось 55 матчей.
Больше забили за украинскую сборную лишь Андрей Шевченко (48), Андрей Ярмоленко (45), Евгений Коноплянка (21), Сергей Ребров (15), Роман Яремчук, Олег Гусев (оба - по 13), Сергей Назаренко (12), Виктор Цыганков и Евгений Селезнев (оба - по 11).
Александр обошел в списке лучших бомбардиров сборной Украины Андрея Воронина, Тимерлана Гусейнова, Артема Кравца, Артема Милевского и Руслана Ротаня, на счету у которых по 8 мячей.
Популярное сейчас
- Команде Реброва нужна "помощь" от Англии и Италии. Анонс сентябрьских матчей сборной Украины
- Северная Македония – Италия. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 09.09.2023
- Украина - Англия. Анонс и прогноз на матч отбора Евро-2024 на 09.09.2023
- Украина - Англия: где и когда смотреть онлайн матч отбора Евро-2024
- Самая сексуальная футболистка Италии восхитила фанатов яркими фото с подругами. ФОТО
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО
Новости по теме
- 19:56 Украинские Ребров: Должны сделать максимум для трех очков в матче с Англией, а дальше посмотрим, что будет
- 10:15 Прогнозы на футбол Украина - Англия. Анонс и прогноз на матч отбора Евро-2024 на 09.09.2023
- 21:46 Украинские Леоненко: Ребров думает, что лидер сборной – это Ярмоленко, хотя он никакой не лидер