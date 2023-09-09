Зинченко сравнялся с Гусиным и Воробеем по забитым голам за сборную

Украина открыла счет в матче против Англии. Автором гола стал Александр Зинченко, который забил свой 9-й мяч за сборную. Благодаря реализованному моменту, полузащитник сравнялся с Гусиным и Воробеем по данному показателю. Для этого украинцу понадобилось 55 матчей.

Больше забили за украинскую сборную лишь Андрей Шевченко (48), Андрей Ярмоленко (45), Евгений Коноплянка (21), Сергей Ребров (15), Роман Яремчук, Олег Гусев (оба - по 13), Сергей Назаренко (12), Виктор Цыганков и Евгений Селезнев (оба - по 11).

Александр обошел в списке лучших бомбардиров сборной Украины Андрея Воронина, Тимерлана Гусейнова, Артема Кравца, Артема Милевского и Руслана Ротаня, на счету у которых по 8 мячей.