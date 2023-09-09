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Национальная сборная Украины

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Ребров: Англичане контролировали мяч и игру, но сколько моментов они создали?

Национальная сборная Украины
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Наставник нашей сборной доволен игрой своих подопечных

Ребров: Англичане контролировали мяч и игру, но сколько моментов они создали?

Фото Павла Кубанова - УАФ

Новина українською

Главный тренер национальной Украины Сергей Ребров прокомментировал ничью с Англией в матче 5-го тура группы C квалификации к Евро-2024

"Я считаю, что все довольны. Мы играли против одной из лучших команд в Европе. Я говорил перед игрой ребятам, что очень важно, чтобы мы получали удовольствие в игре в обороне. Англичане контролировали мяч и игру, но сколько моментов они создали? Спасибо ребятам за игру, они сделали большое дело.

Атмосфера на арене во Вроцлаве передавалась игрокам. Почему вышел Яремчук в старте, а не Довбик? Это связано с тренировочным процессом. У Артема было повреждение. Сейчас нужно восстанавливаться, работать врачам", – рассказал наставник украинской команды.

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В статье: Сергей Ребров Украина Англия
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