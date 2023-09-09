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Зинченко: Мы все профессионалы, каждый из команды понимает, что нужно делать для восстановления
Александр о ничьей с командой Саутгейта
Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол
Защитник национальной сборной Украины и автор забитого мяча Александр Зинченко поделился мыслями после
"Поддержка во Вроцлаве была фантастической. Спасибо всем болельщикам, которые смогли приехать, и тем фанатам, которые поддерживали дома перед телевизорами. Мы чувствовали вашу поддержку.
Конечно, была очень трудная игра. Сборная Англия – одна из лучших команд в мире на данный момент, всегда тяжело играть против нее. Но сегодня справились в наших родных, как говорится, стенах. Мы не играли дома, но болельщики создали необходимую атмосферу, и чувствовалось, что мы играем дома.
Мой забитый гол? Я еще не смотрел его, но помню, Витя Цыганков классно сыграл с Коноплей, Ефим совершил своевременное забегание и отдал хорошую передачу.
Очень трудно сказать, могли ли мы претендовать на что-то большее, чем ничья. Мы много времени сегодня оборонялись. Но я не думаю, что мы дали очень многое создать сопернику. Да, они владели мячом, но в финальной фазе игры они не создали слишком много моментов. По-моему, может я немного ошибаюсь. Трудно держать такой темп игры, но мы очень хорошо справились.
Хватит ли сил на Италию? Мы уже не первый день работаем в таком режиме, мы все профессионалы, каждый из команды понимает, что именно нужно делать для восстановления, сделаем все от себя зависящее, чтобы подойти к Италии в лучшей форме", - рассказал Александр.
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