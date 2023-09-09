Зинченко: Мы все профессионалы, каждый из команды понимает, что нужно делать для восстановления

Защитник национальной сборной Украины и автор забитого мяча Александр Зинченко поделился мыслями после ничьей с Англией в матче 5-го тура группы C квалификации к Евро-2024.

"Поддержка во Вроцлаве была фантастической. Спасибо всем болельщикам, которые смогли приехать, и тем фанатам, которые поддерживали дома перед телевизорами. Мы чувствовали вашу поддержку.

Конечно, была очень трудная игра. Сборная Англия – одна из лучших команд в мире на данный момент, всегда тяжело играть против нее. Но сегодня справились в наших родных, как говорится, стенах. Мы не играли дома, но болельщики создали необходимую атмосферу, и чувствовалось, что мы играем дома.

Мой забитый гол? Я еще не смотрел его, но помню, Витя Цыганков классно сыграл с Коноплей, Ефим совершил своевременное забегание и отдал хорошую передачу.