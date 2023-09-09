Сергей Ребров: План был другим. Мы пытались атаковать, но Англия заставила нас обороняться

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров подытожил матч против Англии в рамках отбора к Евро-2024, в котором Украине удалось добыть один зачетный балл (1:1).

"Следующий поединок? Посмотрим, сейчас очень важно восстановление. Игроки уже начали восстанавливаться в раздевалке. Этим и будем заниматься в ближайшие два дня, следующая игра не менее важна, чем эта.

"Англия разрушила наш план. Мы должны атаковать больше, но было трудно выходить из обороны. Футбол – это результат. Англия владела инициативой, но сколько она создала моментов? Мы полезно играли в обороне, я поблагодарил ребят за это.

Следующий матч мы играем в Чехии. Сегодня в Польше была очень хорошая атмосфера, наш 12-й игрок помог команде, болельщики предоставили футболистам мотивацию, это очень важно в матчах против таких соперников, как Англия".

Мудрик и Яремчук, их выступление? Я не разделяю игроков, сегодня вся команда работала на оборону. Как я и говорил, план был другим. Мы пытались атаковать, но Англия заставила нас обороняться. Сегодня была такая игра, следующая будет другой.

Замена Матвиенко? К сожалению, у него повреждение. Это не новая травма, он чувствовал это и раньше. Я благодарен ему за то, что он вышел и помог команде.

К сожалению, мы должны играть за границей, не в Украине. Я думаю, футболисты понимают это. Это важно, давать положительные эмоции нашим гражданам, сегодняшняя игра помогла в этом контексте. Мы понимаем свою ответственность, этот зачетный пункт поможет в будущем.

Было очень жарко, но если сравнивать с нашими первыми матчами, когда мы играли против Мальты, там было гораздо жарче. Но мы понимаем, играть через 2 дня на третий, когда у тебя такие крепкие соперники, это тяжело", - сказал Сергей Ребров.