Йожеф Сабо: Цыганков в матче с Англией был слабенький. А Мудрик – это вообще! Где его скорость? Стоит как столбик

Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился с корреспондентом UA-Футбол мнением по поводу сегодняшнего матча отборочного цикла ЧЕ-2024 Украина – Англия (1:1).

- Болел за наших и рад, что удалось добиться почетного результата с англичанами – сыграть вничью, - с явно положительными эмоциями начинает комментарий Йожеф Йожефович. – Это сборная Украины осуществила за счет колоссальной игровой дисциплины на поле. Как в средней линии, так и в защите. Наши футболисты страховали друг друга, все было нормально. Да и голкипер наш сыграл здорово. Ребята отработали очень хорошо – так, что могут не отойти до 12 сентября, к матчу с итальянцами. Они сделали все, что могли, и я не видел у англичан наличия по-настоящему стопроцентных голевых моментов. Так что наши футболисты – молодцы, молодцы и еще раз молодцы! Заработали одно очко, которое дорогого стоит.

– Многие тренеры считают, что наличие в составе рыжего – это на фарт. А в поединке с англичанами их было сразу двое – Ефим Конопля и Виктор Цыганков.

– Цыганков во вроцлавском матче был слабенький. Что-то особенное на протяжении всей игры, кроме участия в голевой комбинации, он сделал? Нет. Возможно это объясняется тем, что в чемпионате Испании каждый матч выкладывается за "Жирону", вот и потратил немало сил. А Мудрик – это вообще! Где его скорость? В первом тайме он стоял и только один или два раза мяч получил. А надо же самому его искать! Возьми, иди в середину, попроси сюда, потом назад – и сделай рывок вперед. Потом остановись, снова отскочи назад и достань этот мяч! Но нет – он стоит как столбик.

- Возможно, все обьясняется тем, что у Михаила Мудрика в АПЛ не все удается так, как того хотелось бы…

– Да не будет он играть! Да, у него есть скорость, но что – будем стометровку бегать? Вот вспомните эпизод, случившийся минут за пять до конца матча. Дали ему мяч на свободное пространство, он помчался – и… защитник его "накрыл". А было бы правильнее Мудрику сделать по-другому: остановиться, стартовать, рвануть вправо, потом влево. Сделать так, чтобы этот защитник не смог с ним справиться. А наш игрок бежал, пока не упал. А Яремчук? Он, правда, не в форме, ведь долгое время не имел игровой практики. Поэтому я даже не знаю, почему Сергей Ребров поставил его в "старте".

- Считаете, что в стартовом составе лучше было бы выпустить на поле Артема Довбика?

- Думаю, что да. Яремчук – нормальный футболист, однако долго не играл. Он в "Бенфике" сидел на скамье, потом его отдали в "Брюгге", где он тоже не играл. А совсем недавно оказался в третьей по счету команде – "Валенсии". Пока он ездит туда-сюда, туда-сюда, игровой практики не приобретает. А здесь нужно выходить и играть против таких мощных соперников, как Англия и Италия… Думаю, что Ребров будет производить определенные замены с Италией по сравнению с игрой против английской сборной. Ребята после нее устали, а некоторые совсем слабенькие были.

- Будем надеяться, что и в матче с Италией сборной Украины тоже удастся добиться положительного результата…

- Италия – совсем другая команда. Более техничная. Тем более игра будет на ее поле. Впрочем, посмотрим, как оно будет. Прежде всего, как я уже сказал, нашим футболистам нужно отойти и восстановиться от поединка с Англией. Понятно, что это будет тяжело, ведь играть с итальянцами придется через двое суток на третьи. Следует учитывать еще и перелет из Польши в Италию. Тем не менее, будем надеяться.

Фото - Оксана Васильева, UA-Футбол