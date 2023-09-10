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Бущан: Будем пытаться играть против Италии с такой же самоотдачей

Национальная сборная Украины
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Георгий о матче с командой "трех львов"

Бущан: Будем пытаться играть против Италии с такой же самоотдачей

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер национальной сборной Украины Георгий Бущан прокомментировал ничью с Англией в рамках 5 тура группы C квалификации к Евро-2024.

– В предыдущем матче против Англии вы не играли. Как вообще возвращаться к таким huge матчам, и еще и на такой заполненной до отказа арене?

– Ну знаете, за сборную играть всегда особенно. Я очень благодарен и коучу, что доверил мне место, но у меня тогда была травма, и я упорно работал, чтобы набрать свои кондиции. Поэтому я провел хорошее собрание летом, уже сыграли 6 матчей плюс играли в Стамбуле при заполненных трибунах. Потому было приятно видеть сегодня столько украинцев. Их поддержка нас гнала вперед и ничего не позволила, по-видимому, Англии сделать у наших ворот.

– Наши эксперты говорили, что сегодня сборная Украины была супер зубатая, что очень классно, но все-таки один гол пропустила. У вратаря угол обзора лучший, соответственно, не могли бы вы вспомнить этот гол Англии, что случилось рядом с воротами?

– Там в центре поля контролировали они мяч, пошла передача за спину, там защитник не успел, к сожалению. Поэтому футболист Англии выходил лицом к лицу. Я пытался по мячу реагировать, но не повезло.

– Был еще один острый момент с Букайо Сака, очень хороший футболист, на 83-й минуте, если я не ошибаюсь. Можно ли воспроизвести этот эпизод? Это было очень рискованно.

– Рискованного для кого? Для нас?

– Конечно.

– Это футбол, поэтому они контролировали мяч. Мы старались, чтобы наша оборона держала их перед собой. Поэтому прежде всего, я тоже готовлюсь к матчам, смотрю как действуют нападающие, поэтому большинство мячей, которые он забивал, он забивал в дальний угол. Потому немного был готов к тому, но повезло, что отбил в перекладину.

– Можно сказать, что действия нападающих были предсказуемыми для вас сегодня? Или все-таки не очень?

– Ну, там игроки высочайшего сорта, поэтому очень сильно предсказывать не приходится, потому что они индивидуально сильны. Просто повезло в том моменте, что я смог получить мяч.

– Какие ожидания и какая будет подготовка к матчу с Италией?

– Очень мало времени, два дня. Поэтому будем пытаться играть с такой же самоотдачей, как сегодня.

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В статье: Украина Англия Георгий Бущан
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Источник:
Суспільне Спорт

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