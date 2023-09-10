Вопрос Ребровым или программа-минимум? Акценты зрителя на игре Украины с Англией

Нас, что называется, угораздило не только оказаться в одной группе с англичанами и итальянцами, но и играть с ними подряд посреди группового турнира, в течение трех дней. В такое злополучное для нашего футбола время.

Любой, кто хоть немного разбирается в этой игре и не ссорился со своими мозгами, понимал: программой-минимум в такой спарке будет одно очко, программой-максимум – два. Чтобы получить больше – нужно прыгнуть выше головы. И бросьте вы этих глупостей про якобы слабую и проходную Италию. Щас…

К великому счастью, на стадионе во Вроцлаве команда Реброва действительно могла чувствовать себя как дома. Возможно, впервые почти за два года сборная Украины имела такую поддержку на своем поле. Что ж, в грязь лицом она не ударила и осталась со щитом.

Для стороннего зрителя игра не была захватывающей, но не была она и скучной. До перерыва заслуживали пристального внимания исключительно оба гола. Во втором тайме – пара моментов да тройка полумоментов у наших ворот. Англичане были достаточно последовательны в своих попытках выиграть, хоть и не излишне настойчивы.

Последнюю возможность добиться победы упустил Магуайр на 85-й минуте. Он же, на мой взгляд, стал самым заметным игроком в этом поединке. Но, разумеется, только после Бущана, который всерьез вступал в игру четырежды, а по-настоящему спасал дважды. Еще бы выделил у нас Коноплю, а у них – Уокера. Обоих за вездесущность.

Мы вели в счете четверть часа, после чего более часа удерживали ничью. Наш гол, ставший итогом эффектной комбинации, был единственным нашим шансом в этом матче. И отрадно, что он был реализован.

Однозначно уверен, что на свои 1:0 Англия таки-«наиграла», создав законные три голевых момента. В одном из них нам откровенно повезло, хоть эту заслугу Фортуна обязана разделить с нашим вратарем, переведшим мяч в перекладину ворот после удара Сака на 59-й минуте. Пожалуй, это был ключевой эпизод всей игры.

Смешно слышать о том, что мог быть назначен пенальти за попадание мяча в опорную руку Кривцову с близкого расстояния. А вот опасный штрафной удар за действия Рэшфорда против Мудрика, так и оставшийся в наших мечтах, смотрелся более убедительно. Впрочем, вряд ли мы должны быть недовольны болгарским рефери.

Наверняка сыщутся «знатоки», с умным видом рассуждающие о том, что команда Саутгейта сознательно поделилась с нами очками. Правда же заключается в том, что она в них критически не нуждалась, а прагматизма ей не занимать. Потому и выиграть кровь из носу не стремилась.

Однако следует помнить, что полгода назад нас положили в три минуты, тоже не шибко усердствуя. В этот раз не получилось. И мне кажется, что теперь, в отличие от побед над Македонией и Мальтой, мы можем зачесть нашей сборной не только результат.

Ну а мотивированный донельзя соперник высокого уровня, да еще и главный конкурент ждет нас уже во вторник в Милане. Эта встреча может стать моментом истины. Не в смысле ответа на вопрос, кто будет вторым в группе: конечно же – еще слишком рано. А в смысле самой постановки вопроса.

Способны ли мы сегодня навязать борьбу Италии за выход на Евро? Можем ли мы поставить сам этот вопрос ребром, или, если угодно, Ребровым? Быть или не быть нам в этой борьбе? По сути, все только начинается заново. Удачный исход поединка с Англией – это была только присказка. Впереди сказка с неизвестным концом.

Но поверьте на слово, то, что он все еще неизвестен, уже само по себе большое достижение в наше время. Когда украинский футбол выживает. И практически любой соперник в еврокубках для наших клубов может стать неодолимым барьером.

Фото - Оксана Васильева, UA-Футбол