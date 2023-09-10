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Шевченко – о матче против Англии: Невероятная концентрация и командная самоотдача сборной Украины!
Похвалил за игру с англичанами
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший тренер и игрок сборной Украины Андрей Шевченко поздравил "сине-желтых" с удачным матчем против Англии в отборе на Евро-2024.
"Поздравляю команду сборной Украины и тренера Сергея Реброва с важной ничьей и впечатляющей игрой.
Невероятная концентрация и командная самоотдача! Спасибо всем болельщикам за невероятную атмосферу на стадионе! Болеем за наших”, - говорится в посту Шевченко.
Отметим, что это обращение бывший тренер написал на украинском и английском языках.
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