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Шевченко – о матче против Англии: Невероятная концентрация и командная самоотдача сборной Украины!

Национальная сборная Украины
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Похвалил за игру с англичанами

Шевченко – о матче против Англии: Невероятная концентрация и командная самоотдача сборной Украины!

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Бывший тренер и игрок сборной Украины Андрей Шевченко поздравил "сине-желтых" с удачным матчем против Англии в отборе на Евро-2024.

"Поздравляю команду сборной Украины и тренера Сергея Реброва с важной ничьей и впечатляющей игрой.

Невероятная концентрация и командная самоотдача! Спасибо всем болельщикам за невероятную атмосферу на стадионе! Болеем за наших”, - говорится в посту Шевченко.

Отметим, что это обращение бывший тренер написал на украинском и английском языках.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Англия
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