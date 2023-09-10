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Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1
Яркие кадры яркого матча
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
Для Украины Англия – крайне неудобный соперник. Но даже неудобных можно удивлять. Именно это и сделала команда Сергея Реброва во Вроцлаве, сдержав грозного оппонента в поединке отбора к Евро-2024. Матч хоть и не был богат резонансными событиями, но точно не останется в истории рядовым, банальным. И в этом будет способствовать фотоальбом от фотокорреспондентки UA-Футбол Оксаны Васильевой. Она побывала на игре, и делится самыми интересными своими работами.
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