Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1

Для Украины Англия – крайне неудобный соперник. Но даже неудобных можно удивлять. Именно это и сделала команда Сергея Реброва во Вроцлаве, сдержав грозного оппонента в поединке отбора к Евро-2024. Матч хоть и не был богат резонансными событиями, но точно не останется в истории рядовым, банальным. И в этом будет способствовать фотоальбом от фотокорреспондентки UA-Футбол Оксаны Васильевой. Она побывала на игре, и делится самыми интересными своими работами.

Фотогалерея