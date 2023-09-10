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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1

Национальная сборная Украины
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Яркие кадры яркого матча

Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1

Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

Оксана Васильєва Автор UA-Футбол
Новина українською

Для Украины Англия – крайне неудобный соперник. Но даже неудобных можно удивлять. Именно это и сделала команда Сергея Реброва во Вроцлаве, сдержав грозного оппонента в поединке отбора к Евро-2024. Матч хоть и не был богат резонансными событиями, но точно не останется в истории рядовым, банальным. И в этом будет способствовать фотоальбом от фотокорреспондентки UA-Футбол Оксаны Васильевой. Она побывала на игре, и делится самыми интересными своими работами.

Фотогалерея

Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 1Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 2Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 3Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 4Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 5Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 1Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 2Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 3Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 4Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 5Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 1Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 2Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 3Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 4Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 5Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 1Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 2Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 3Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 4Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 5Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 6Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 7Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 8Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 1Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 2Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 3Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 4Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 5Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 6Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 7Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 1Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 2Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 3Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 4Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 5Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 6Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 7Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 8Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 9Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 10Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 1Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 2Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 3Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 4Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 5Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1 - фото 6
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В статье: Украина Англия фото
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