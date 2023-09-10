The Athletic дал смелый прогноз по поводу будущего Судакова

Репортер The Athletic Адам Крафтон отметил игру Георгия Судакова в матче квалификации Евро-2024 против Англии (1:1).

"Судаков - это класс, ему только исполнился 21 год. В прошлом сезоне он очень перспективно выглядел на групповом этапе Лиги чемпионов и, вероятно, именно он станет следующей дорогой продажей "Шахтера", - написал Крафтон.

Согласно оценкам статистических порталов Sofascore и WhoScored, Судаков был одним из худших игроков команды во вчерашнем матче – 6,0 и 5,9 соответственно. Вместо него на 65-й минуте вышел Сергей Сидорчук.