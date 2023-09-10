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The Athletic дал смелый прогноз по поводу будущего Судакова

Национальная сборная Украины
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Игрока считают очень перспективным

The Athletic дал смелый прогноз по поводу будущего Судакова

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Репортер The Athletic Адам Крафтон отметил игру Георгия Судакова в матче квалификации Евро-2024 против Англии (1:1).

"Судаков - это класс, ему только исполнился 21 год. В прошлом сезоне он очень перспективно выглядел на групповом этапе Лиги чемпионов и, вероятно, именно он станет следующей дорогой продажей "Шахтера", - написал Крафтон.

Согласно оценкам статистических порталов Sofascore и WhoScored, Судаков был одним из худших игроков команды во вчерашнем матче – 6,0 и 5,9 соответственно. Вместо него на 65-й минуте вышел Сергей Сидорчук.

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Мы этого стоим. Фоторепортаж с матча Украина – Англия 1:1
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В статье: Национальная сборная Украины Шахтер (Донецк) Георгий Судаков
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