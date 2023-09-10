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The Athletic дал смелый прогноз по поводу будущего Судакова
Игрока считают очень перспективным
Getty Images/Global Images Ukraine
Репортер The Athletic Адам Крафтон отметил игру Георгия Судакова в матче квалификации Евро-2024 против Англии (1:1).
"Судаков - это класс, ему только исполнился 21 год. В прошлом сезоне он очень перспективно выглядел на групповом этапе Лиги чемпионов и, вероятно, именно он станет следующей дорогой продажей "Шахтера", - написал Крафтон.
Согласно оценкам статистических порталов Sofascore и WhoScored, Судаков был одним из худших игроков команды во вчерашнем матче – 6,0 и 5,9 соответственно. Вместо него на 65-й минуте вышел Сергей Сидорчук.
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