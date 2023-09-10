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Яремчук: Я на верном пути, работаю на команду. А голы обязательно придут
Роман о поединке с англичанами
Фото: Павла Кубанова
Нападающий национальной сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал
"Самым главным было - постараться взять очки с этим соперником, потому что Англия - очень высокого уровня, одна из лучших команд в мире. Нужно было смириться с тем, что будет очень много работы без мяча. Если бы мы этого не сделали, то скорее всего бы проиграли. Поэтому мы смирились, работали друг за друга, и получили заслуженное очко.
Сложный матч, много работы без мяча. Но позитив в том, что получили ничью. На прошлом сборе у меня была травма, я пропустил его. Конечно, сейчас хочется показать результативность. Но, отталкиваясь от реалий, я на правильном пути, работаю на команду. А голы обязательно придут. Очень благодарны болельщикам за невероятную атмосферу", - рассказал нападающий "Валенсии".
В следующем туре квалификации Украина сыграет против Италии. Матч состоится 12-го сентября в Милане. Начало встречи – 21:45.
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