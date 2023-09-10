Яремчук: Я на верном пути, работаю на команду. А голы обязательно придут

Нападающий национальной сборной Украины Роман Яремчук прокомментировал ничью с Англией в рамках 5-го тура группы C квалификации к Евро-2024.

"Самым главным было - постараться взять очки с этим соперником, потому что Англия - очень высокого уровня, одна из лучших команд в мире. Нужно было смириться с тем, что будет очень много работы без мяча. Если бы мы этого не сделали, то скорее всего бы проиграли. Поэтому мы смирились, работали друг за друга, и получили заслуженное очко.

Сложный матч, много работы без мяча. Но позитив в том, что получили ничью. На прошлом сборе у меня была травма, я пропустил его. Конечно, сейчас хочется показать результативность. Но, отталкиваясь от реалий, я на правильном пути, работаю на команду. А голы обязательно придут. Очень благодарны болельщикам за невероятную атмосферу", - рассказал нападающий "Валенсии".