Судаков: Мы понимали, насколько Англия сильна. Но также не забывали о своем уровне

Полузащитник национальной сборной Украины Георгий Судаков прокомментировал ничью с Англией в рамках 5-го тура группы C квалификации к Евро-2024.

"Если говорить о графике, то в прошлом году мы играли через два дня на третий в Лиге чемпионов и чемпионате. Это нормально, на таком уровне надо быстро восстанавливаться и готовиться к Италии.

Относительно матча с Англией, то для болельщиков и для нас это очко очень важно, но всегда хочется побеждать, несмотря на то, против какой команды играешь. Наверное, это хороший результат для нас, но этого недостаточно. Сейчас - игра с Италией, все мысли - только о ней. Понимаем, насколько она важна. Ничья итальянцев с македонцами (1:1), возможно, поможет нам в следующих поединках.

На старте матча с англичанами было очень тяжело, первые 15 минут мы вообще мяча не касались. Но они не создавали много моментов - за первый тайм только гол, и больше моментов не было. Просто сложно играть без мяча, надо много бегать. Но мы воспользовались своим шансом, забили, очень хорошо сыграли в обороне.

Мы понимали, какой будет матч, что представляет собой Англия, насколько она сильна. Но так же не забывали о своем уровне, о своей игре. Хотелось бы больше играть с мячом, но мы понимали, насколько это будет тяжело. Британцы очень высоко прессинговали, было сложно выходить через короткий, средний пас. Мы часто использовали длинные передачи, но все понимаем, почему так произошло. Тем не менее при такой игре можно сказать, что мы довольны результатом.

Кого можно выделить в сборной Англии? Много кого, ведь там сильные футболисты - индивидуально, физически. Кейн, Сака, Уокер, Беллингем, Мэддисон... Кого-то одного выбрать сложно. Все игроки стоят по 100 миллионов - это невероятная сборная.

Италию мы еще не разбирали, поэтому мне трудно что-то говорить о ней. Сильная команда, топ-уровня, действующий чемпион Европы. Не могу сказать, что она слабее Англии. Да, итальянцы проиграли первый матч квалификации, но сейчас будут злые, будут готовиться к нашему поединку как к последнему, потому что это их последний шанс исправить ситуацию. Но мы также едем за очками", - рассказал хавбек донецкого "Шахтера".