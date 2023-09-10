Национальная сборная Украины уже прилетела в Милан. Украинская делегация добиралась в Италию чартерным рейсом из Вроцлава.

Напомним, подопечные Сергея Реброва сыграют против "Скуадра Адзурры" во вторник, 12-го сентября. Поединок пройдет на стадионе "Сан-Сиро" и начнется в 21.45.