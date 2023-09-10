Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сборная Украины уже прилетела в Милан
Наши ребята готовятся к поединку с итальянцами
Фото: УАФ
Национальная сборная Украины уже прилетела в Милан. Украинская делегация добиралась в Италию чартерным рейсом из Вроцлава.
Напомним, подопечные Сергея Реброва сыграют против "Скуадра Адзурры" во вторник, 12-го сентября. Поединок пройдет на стадионе "Сан-Сиро" и начнется в 21.45.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Официально: Ханси Флик уволен с должности главного тренера сборной Германии
- Албания — Польша. Анонс и прогноз матча отборочного турнира к Евро-2024 на 10.09.23
- Вопрос Ребровым или программа-минимум? Акценты зрителя на игре Украины с Англией
- Украина - Англия: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО
- Пока муж помогал разбирать Минай. Жена звезды Шахтера наслаждается отдыхом в Альпах. ФОТО
Новости по теме
- 07:02 Зарубежные Украина сдержала Англию, Италия оступается, Шапаренко может оказаться в Турции. Главные новости за девятое сентября
- 01:38 Видео Ничья в пользу Украины. Северная Македония - Италия 1:1. Видео голов и обзор матча
- 00:06 Украинские Бущан: Будем пытаться играть против Италии с такой же самоотдачей
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн