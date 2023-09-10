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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины уже прилетела в Милан

Национальная сборная Украины
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Наши ребята готовятся к поединку с итальянцами

Сборная Украины уже прилетела в Милан

Фото: УАФ

Новина українською

Национальная сборная Украины уже прилетела в Милан. Украинская делегация добиралась в Италию чартерным рейсом из Вроцлава.

Напомним, подопечные Сергея Реброва сыграют против "Скуадра Адзурры" во вторник, 12-го сентября. Поединок пройдет на стадионе "Сан-Сиро" и начнется в 21.45.

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В статье: Украина Италия
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