Гол Зинченко в ворота Англии стал 250-м в истории сборной Украины в официальных матчах

Вчера, 9 сентября в рамках 5-го тура группы C квалификации к Евро-2024 сборная Украины расписала ничью с национальной командой Англии (1:1).

Единственный гол нашей команды в этой игре забил Александр Зинченко. Защитник "Арсенала" поразил ворота команды "трех львов" на 26-й минуте встречи.

Этот мяч стал юбилейным для украинской сборной в официальных матчах, а именно 250-м!

Юбилейные голы сборной Украины в официальных турнирах (в период с 1994-го года по 10-е сентября 2023-го года):