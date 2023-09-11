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Гол Зинченко в ворота Англии стал 250-м в истории сборной Украины в официальных матчах
Знаковое событие для Саши и главной команды
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера, 9 сентября в рамках 5-го тура группы C квалификации к Евро-2024 сборная Украины
Единственный гол нашей команды в этой игре забил Александр Зинченко. Защитник "Арсенала" поразил ворота команды "трех львов" на 26-й минуте встречи.
Этот мяч стал юбилейным для украинской сборной в официальных матчах, а именно 250-м!
Юбилейные голы сборной Украины в официальных турнирах (в период с 1994-го года по 10-е сентября 2023-го года):
|
Гол
|
Дата
|
Статус матча
|
Автор гола
|
Соперник
|
Минута
|
Счет (поле)
|
1-й
|
13.11.1994
|
ЧЕ
|
Сергей Коновалов
|
Эстония
|
30'
|
3:0 (д)
|
50-й
|
05.09.2001
|
ЧМ
|
Андрей Воробей
|
Армения
|
90'
|
3:0 (д)
|
100-й
|
17.10.2007
|
ЧЕ
|
Олег Гусев
|
Фареры
|
43'
|
5:0 (д)
|
150-й
|
15.10.2013
|
ЧМ
|
Марко Девич
|
Сан-Марино
|
15'
|
8:0 (г)
|
200-й
|
07.06.2019
|
ЧЕ
|
Евгений Коноплянка
|
Сербия
|
75'
|
5:0 (д)
|
250-й
|
09.09.2023
|
ЧЕ
|
Александр Зинченко
|
Англия
|
26'
|
1:1 (д)
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