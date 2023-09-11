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Гол Зинченко в ворота Англии стал 250-м в истории сборной Украины в официальных матчах

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Знаковое событие для Саши и главной команды

Гол Зинченко в ворота Англии стал 250-м в истории сборной Украины в официальных матчах

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вчера, 9 сентября в рамках 5-го тура группы C квалификации к Евро-2024 сборная Украины расписала ничью с национальной командой Англии (1:1).

Единственный гол нашей команды в этой игре забил Александр Зинченко. Защитник "Арсенала" поразил ворота команды "трех львов" на 26-й минуте встречи.

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Этот мяч стал юбилейным для украинской сборной в официальных матчах, а именно 250-м!

Юбилейные голы сборной Украины в официальных турнирах (в период с 1994-го года по 10-е сентября 2023-го года):

Гол

Дата

Статус матча

Автор гола

Соперник

Минута

Счет (поле)

1-й

13.11.1994

ЧЕ

Сергей Коновалов

Эстония

30'

3:0 (д)

50-й

05.09.2001

ЧМ

Андрей Воробей

Армения

90'

3:0 (д)

100-й

17.10.2007

ЧЕ

Олег Гусев

Фареры

43'

5:0 (д)

150-й

15.10.2013

ЧМ

Марко Девич

Сан-Марино

15'

8:0 (г)

200-й

07.06.2019

ЧЕ

Евгений Коноплянка

Сербия

75'

5:0 (д)

250-й

09.09.2023

ЧЕ

Александр Зинченко

Англия

26'

1:1 (д)
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В статье: Украина Англия Александр Зинченко
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Источник:
УПЛ

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