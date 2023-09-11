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Зинченко: Награду лучшему игроку матча хотел бы отдать болельщикам

Национальная сборная Украины
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Защитник сине-желтых - о награде "Лев матча"

Зинченко: Награду лучшему игроку матча хотел бы отдать болельщикам

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Защитник сборной Украины Александр Зинченко, которого болельщики признали "Львом матча" в игре с Англией (1:1), рассказал о том, как воспринимает получение награды.

"Я хотел бы отдать эту награду всем болельщикам сборной Украины, потому что они добыли этот результат. С их поддержкой проиграть было невозможно. Я понимаю, что сборная Англии является одной из лучших в мире, но мы вместе с нашими поклонниками обеспечили себе хороший итог встречи.

Мы сделали правильные выводы из первого матча с англичанами. Проанализировали наши хорошие действия и не очень. Мы понимали, что много времени придется работать в обороне, играть как единое целое, как одна команда. Тогда моменты будут обязательно. Так и произошло.

В эпизоде с забитым мячом команда очень хорошо вышла в атаку. Виктор и Фима классно сыграли на своем фланге, а я просто выполнял свою работу и старался быть в том месте, где я должен быть.

Относительно поединка с Италией, то прежде всего нам надо восстановиться. Каждый из нас понимает, что ему нужно делать, поэтому я надеюсь, что времени на восстановление до очень важной игры у нас хватит", - сказал Зинченко.

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В статье: Украина Англия Александр Зинченко
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Источник:
УАФ

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