Италия - Украина: где и когда смотреть онлайн матч отбора Евро-2024

Украина и Италия сыграли по 1:1 в прошлом туре отбора на Евро-2024. И если ничья против Англии для команды Реброва – это положительный результат, то “Скуадра Адзурра” не смогла победить на выезде Северную Македонию. По потерянным очкам Украина и Италия идут вровень, поэтому их матч на легендарном миланском стадионе “Сан-Сиро” обретает огромное значение.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите матч отбора Евро-2024 Италия – Украина во вторник, 12 сентября на телеканале MEGOGO Футбол Первый и специальном поп-ап канале, который появится на сервисе в день события. Просмотр будет доступен по подпискам "Максимальная", "Спорт" или "Оптимальная".

Также прямой эфир игры можно посмотреть на местных телеканалах Суспільного (например, "Суспільного" Львов, "Суспільного" Черкассы, "Суспільного" Черновцы и т.д.) в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV.

Трансляция местных телеканалов "Суспільного" на ОТТ-сервисах, не имеющих прав на показ отборочного цикла на Чемпионат Европы 2024 года, будет ограничена.

Начало матча Италия – Украина в 21:45.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Італія - Україна Смотреть трансляцию