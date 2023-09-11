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Национальная сборная Украины

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Италия - Украина: где и когда смотреть онлайн матч отбора Евро-2024

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Где покажут в прямом эфире матч Италия – Украина, отбор на Евро-2024, 12 сентября 2023

Италия - Украина: где и когда смотреть онлайн матч отбора Евро-2024

Фото: Оксана Васильєва / UA-Футбол

Новина українською

Украина и Италия сыграли по 1:1 в прошлом туре отбора на Евро-2024. И если ничья против Англии для команды Реброва – это положительный результат, то “Скуадра Адзурра” не смогла победить на выезде Северную Македонию. По потерянным очкам Украина и Италия идут вровень, поэтому их матч на легендарном миланском стадионе “Сан-Сиро” обретает огромное значение.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Смотрите матч отбора Евро-2024 Италия – Украина во вторник, 12 сентября на телеканале MEGOGO Футбол Первый и специальном поп-ап канале, который появится на сервисе в день события. Просмотр будет доступен по подпискам "Максимальная", "Спорт" или "Оптимальная".

Также прямой эфир игры можно посмотреть на местных телеканалах Суспільного (например, "Суспільного" Львов, "Суспільного" Черкассы, "Суспільного" Черновцы и т.д.) в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV.

Трансляция местных телеканалов "Суспільного" на ОТТ-сервисах, не имеющих прав на показ отборочного цикла на Чемпионат Европы 2024 года, будет ограничена.

Начало матча Италия – Украина в 21:45.

Трансляция матча
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Трансляція матчу Італія - Україна
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча Италия – Украина на UA-Футбол>>.

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В статье: Украина Италия Национальная сборная Украины Национальная сборная Италии Чемпионат Европы-2024 Где смотреть футбол Евро 2024 смотреть футбол онлайн отбор на Евро-2024
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Комментарии (2)
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alex.belogubko (одесса)
11.09.2023 в 14:57
это кто хочет 49 грн у Сетанты дешевле 29грн--клоуны смотрите сами
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0
-1
fanatSD (донецк)
11.09.2023 в 15:05
только идиот вроде тебя не сможет посмотреть футбол бесплатно
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