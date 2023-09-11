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Италия - Украина: где и когда смотреть онлайн матч отбора Евро-2024
Где покажут в прямом эфире матч Италия – Украина, отбор на Евро-2024, 12 сентября 2023
Фото: Оксана Васильєва / UA-Футбол
Украина и Италия сыграли по 1:1 в прошлом туре отбора на Евро-2024. И если ничья против Англии для команды Реброва – это положительный результат, то “Скуадра Адзурра” не смогла победить на выезде Северную Македонию. По потерянным очкам Украина и Италия идут вровень, поэтому их матч на легендарном миланском стадионе “Сан-Сиро” обретает огромное значение.
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Смотрите матч отбора Евро-2024 Италия – Украина во вторник, 12 сентября на телеканале MEGOGO Футбол Первый и специальном поп-ап канале, который появится на сервисе в день события. Просмотр будет доступен по подпискам "Максимальная", "Спорт" или "Оптимальная".
Также прямой эфир игры можно посмотреть на местных телеканалах Суспільного (например, "Суспільного" Львов, "Суспільного" Черкассы, "Суспільного" Черновцы и т.д.) в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV.
Начало матча Италия – Украина в 21:45.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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