Национальная сборная Украины
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Хорошо ли вы помните историю противостояний сборных Украины и Италии? Квиз от UA-Футбол
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Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Во вторник, 12-го сентября сборная Украины на выезде сыграет против национальной команды Италии в рамках шестого тура квалификации на Евро-2024.
Перед этим противостоянием мы предлагаем проверить, насколько вы помните историю противостояний между украинцами и итальянцами, пройдя наш квиз.
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