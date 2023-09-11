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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Хорошо ли вы помните историю противостояний сборных Украины и Италии? Квиз от UA-Футбол

Национальная сборная Украины
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Хорошо ли вы помните историю противостояний сборных Украины и Италии? Квиз от UA-Футбол

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Во вторник, 12-го сентября сборная Украины на выезде сыграет против национальной команды Италии в рамках шестого тура квалификации на Евро-2024.

Перед этим противостоянием мы предлагаем проверить, насколько вы помните историю противостояний между украинцами и итальянцами, пройдя наш квиз.

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