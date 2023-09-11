Хорошо ли вы помните историю противостояний сборных Украины и Италии? Квиз от UA-Футбол

Во вторник, 12-го сентября сборная Украины на выезде сыграет против национальной команды Италии в рамках шестого тура квалификации на Евро-2024.

Перед этим противостоянием мы предлагаем проверить, насколько вы помните историю противостояний между украинцами и итальянцами, пройдя наш квиз.