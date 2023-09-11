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Ребров: Все игроки команды тренируются, появление Ярмоленко в матче с Италией возможно
К матчу с Италией подходим без кадровых потерь
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Главный тренер
– Какая кадровая ситуация в команде?
– Есть небольшие повреждения, но насколько я вижу – все тренируются. После тренировки мы посмотрим и решим. У нас есть 22 игрока и 3 вратаря. До тренировки нет никаких повреждений, кроме микротравм, которые не мешают игрокам.
– В каком физическом состоянии сейчас находится команда и какое количество нагрузок получает?
– Сейчас никакой нагрузки, игроки восстанавливаются. Тренировка будет больше для ознакомления с полем. Нет никакой нагрузки, только восстановление.
- Можем ли мы ожидать выхода Андрея Ярмоленко с Италией?
– Андрей тренируется. Вы видели, что он был на замене. К сожалению, у него нет практики. Последние 3-4 дня он тренируется в общей группе. Считаю, что его появление завтра вполне возможно
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