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Ребров: Все игроки команды тренируются, появление Ярмоленко в матче с Италией возможно

Национальная сборная Украины
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К матчу с Италией подходим без кадровых потерь

Ребров: Все игроки команды тренируются, появление Ярмоленко в матче с Италией возможно

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров рассказал о кадровой ситуации в команде перед матчем отбора Евро-2024 с Италией, который состоится во вторник, 11 сентября, и начнётся в 21:45.

– Какая кадровая ситуация в команде?

– Есть небольшие повреждения, но насколько я вижу – все тренируются. После тренировки мы посмотрим и решим. У нас есть 22 игрока и 3 вратаря. До тренировки нет никаких повреждений, кроме микротравм, которые не мешают игрокам.

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– В каком физическом состоянии сейчас находится команда и какое количество нагрузок получает?

– Сейчас никакой нагрузки, игроки восстанавливаются. Тренировка будет больше для ознакомления с полем. Нет никакой нагрузки, только восстановление.

- Можем ли мы ожидать выхода Андрея Ярмоленко с Италией?

– Андрей тренируется. Вы видели, что он был на замене. К сожалению, у него нет практики. Последние 3-4 дня он тренируется в общей группе. Считаю, что его появление завтра вполне возможно

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В статье: Андрей Ярмоленко Сергей Ребров Украина Италия
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