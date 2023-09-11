Забарный: Перед Англией игроки Борнмута пожелали успеха, но говорили, что шансов нет

Защитник сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями от матча отбора Евро-2024 с Италией, который состоится во вторник, 11 сентября, и начнётся в 21:45.

- Чего вы ожидаете от соперника в завтрашнем поединке?

- Мы знаем, что итальянцам очень нужна победа. Но нам она нужна тоже. Будем отдаваться максимально, играть для своей страны, бороться за любой шанс. Посмотрим, что будет.

– Вы провели очень классный поединок против Англии, надеемся, с Италией будет еще лучше. Как вы оцените свой уровень игры? О чем вы общались с английскими фанатами "Борнмута", когда они вас встретили?

— Да, был хороший матч, мы сделали хорошее дело, выкладывались максимально. Настроение хорошее после поединка, готовимся к Италии. По поводу фанатов "Борнмута", они поздравили меня, пожелали успехов, сказали, что ждут еще побед.

– Как оцените начало сезона в "Борнмуте"? Что говорили партнеры по команде? Как уровень АПЛ помогает при выступлениях за сборную Украины?

— Все игроки "Борнмута" пожелали успехов (перед Англией). Конечно, говорили, что шансов нет, но просто пожелали удачи. Относительно выступлений в Англии, это были тяжелые матчи, хорошие соперники. Отлично, что я начал играть, набирать свои кондиции, уверенность. Это плюс для сборной. Я думаю, все, кто играл в Англии, понимают, что там за уровень, какая интенсивность во всех смыслах. Поэтому хотелось бы видеть больше наших игроков, представляющих страну за границей.

— Что можете сказать украинским болельщикам, которые придут на матч?

— Хочу поблагодарить всех болельщиков, пришедших на игру с Англией. Атмосфера была невероятной. Это очень эмоциональный момент, когда видишь стадион в украинских флагах. Все знают, какое время сейчас, важно, чтобы поддерживали каждого украинца. Конечно, будем ждать болельщиков, потому что это наше сердце, мы играем для нашей Украины.