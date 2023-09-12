Италия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Важный матч для сборной Украины. Может быть, определяющий. Победа в нем значительно повысит шансы команды Сергея Реброва квалифицироваться на чемпионат Европы. Но также он важен и для Италии, которая пока в этой группе выступает в роли догоняющего. Так кто кого?

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч отбора к Евро-2024 состоится во вторник, 12-го сентября, в 19:30. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 1. Смотреть можно в этой новости.

Отбор к Евро-2024

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол