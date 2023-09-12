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Италия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024
Италия - Украина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Важный матч для сборной Украины. Может быть, определяющий. Победа в нем значительно повысит шансы команды Сергея Реброва квалифицироваться на чемпионат Европы. Но также он важен и для Италии, которая пока в этой группе выступает в роли догоняющего. Так кто кого?
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Матч отбора к Евро-2024 состоится во вторник, 12-го сентября, в 19:30. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 1. Смотреть можно в этой новости.
Отбор к Евро-2024
Италия 21:45 Украина
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол
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