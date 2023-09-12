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Национальная сборная Украины

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Италия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Италия - Украина: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 12.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Италия - Украина. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча отбора к Евро-2024

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Важный матч для сборной Украины. Может быть, определяющий. Победа в нем значительно повысит шансы команды Сергея Реброва квалифицироваться на чемпионат Европы. Но также он важен и для Италии, которая пока в этой группе выступает в роли догоняющего. Так кто кого?

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Матч отбора к Евро-2024 состоится во вторник, 12-го сентября, в 19:30. Прямую онлайн видеотрансляцию обеспечит видеосервис MEGOGO – MEGOGO Футбол 1. Смотреть можно в этой новости.

Отбор к Евро-2024

Италия 21:45 Украина

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол

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Трансляція матчу Італія - Україна
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