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На матч Италия – Украина продано менее 50 тысяч билетов
"Сан-Сиро" вмещает около 76 тысячи зрителей
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Сегодня, 12 сентября, сборная Италии на "Сан-Сиро" примет команду Украину в отборе к Евро-2024. По информации итальянских СМИ, игра не вызвала интереса среди итальянских болельщиков.
Как сообщает Football Italia, на поединок было продано лишь 47 000 билетов. При том, что стадион "Сан-Сиро" вмешает почти 76 тысяч зрителей. Отмечается, что около 2 тысяч билетов приобрели украинские болельщики.
Многие объясняют низкий ажиотаж к матчу ожиданием миланского дерби, которое состоится на этом же стадионе в субботу, 16 сентября. Все билеты на этот поединок были распроданы еще неделю назад.
Матч Италия - Украина начнется в 21:45.
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