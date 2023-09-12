На матч Италия – Украина продано менее 50 тысяч билетов

Сегодня, 12 сентября, сборная Италии на "Сан-Сиро" примет команду Украину в отборе к Евро-2024. По информации итальянских СМИ, игра не вызвала интереса среди итальянских болельщиков.

Как сообщает Football Italia, на поединок было продано лишь 47 000 билетов. При том, что стадион "Сан-Сиро" вмешает почти 76 тысяч зрителей. Отмечается, что около 2 тысяч билетов приобрели украинские болельщики.

Многие объясняют низкий ажиотаж к матчу ожиданием миланского дерби, которое состоится на этом же стадионе в субботу, 16 сентября. Все билеты на этот поединок были распроданы еще неделю назад.

Матч Италия - Украина начнется в 21:45.