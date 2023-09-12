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На матч Италия – Украина продано менее 50 тысяч билетов

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

"Сан-Сиро" вмещает около 76 тысячи зрителей

На матч Италия – Украина продано менее 50 тысяч билетов

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Сегодня, 12 сентября, сборная Италии на "Сан-Сиро" примет команду Украину в отборе к Евро-2024. По информации итальянских СМИ, игра не вызвала интереса среди итальянских болельщиков.

Как сообщает Football Italia, на поединок было продано лишь 47 000 билетов. При том, что стадион "Сан-Сиро" вмешает почти 76 тысяч зрителей. Отмечается, что около 2 тысяч билетов приобрели украинские болельщики.

Многие объясняют низкий ажиотаж к матчу ожиданием миланского дерби, которое состоится на этом же стадионе в субботу, 16 сентября. Все билеты на этот поединок были распроданы еще неделю назад.

Матч Италия - Украина начнется в 21:45.

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В статье: Украина Италия
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Источник:
Football Italia

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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
12.09.2023 в 10:38
Италия балованная страна. И к сожалению у них Украина как футбольная страна ассоциируется как у нас условная Черногория. Не ровня соперник. Ну и билеты там всё-таки сто что не копейки.
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