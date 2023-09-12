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Без Матвиенко и Пихаленка. Ребров огласил заявку Украины на матч с Италией
Наставник сине-желтых отобрал 23 исполнителя
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Сегодня, 12 сентября, сборная Украины встретится с Италией на "Сан-Сиро" в рамках отборочного турнира Евро-2024. Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров определился с заявкой на игру:
Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин.
Защитники: Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Денис Попов, , Александр Караваев.
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Егор Назарина, Александр Зубков.
Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат.
В заявку не попали Александр Тымчик, Николай Матвиенко и Александр Пихаленок.
Матч Италия - Украина начнется в 21:45 по киевскому времени.
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