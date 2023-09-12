  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Без Матвиенко и Пихаленка. Ребров огласил заявку Украины на матч с Италией
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Без Матвиенко и Пихаленка. Ребров огласил заявку Украины на матч с Италией

Национальная сборная Украины
Обновлено
(1 голосов)

Наставник сине-желтых отобрал 23 исполнителя

Без Матвиенко и Пихаленка. Ребров огласил заявку Украины на матч с Италией

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Сегодня, 12 сентября, сборная Украины встретится с Италией на "Сан-Сиро" в рамках отборочного турнира Евро-2024. Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров определился с заявкой на игру:

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин.

Защитники: Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Денис Попов, , Александр Караваев.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Егор Назарина, Александр Зубков.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат.

В заявку не попали Александр Тымчик, Николай Матвиенко и Александр Пихаленок.

Матч Италия - Украина начнется в 21:45 по киевскому времени.

Читайте такжеСборная Украины сегодня вылетит в Италию без Тимчика
Читайте такжеНа матч Италия – Украина продано менее 50 тысяч билетов
По теме
yellow-arrow
На матч Италия – Украина продано менее 50 тысяч билетов
yellow-arrow
Украина & Италия, старт молодежки, УПЛ и украинизированные игры в АПЛ. Расписание матчей на 11 - 17 сентября
yellow-arrow
Кравченко: Судаков - ключевой игрок сборной Украины
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Италия отбор на Евро-2024
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде