Без Матвиенко и Пихаленка. Ребров огласил заявку Украины на матч с Италией

Сегодня, 12 сентября, сборная Украины встретится с Италией на "Сан-Сиро" в рамках отборочного турнира Евро-2024. Главный тренер сине-желтых Сергей Ребров определился с заявкой на игру:

Вратари: Георгий Бущан, Анатолий Трубин, Андрей Лунин.

Защитники: Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Сергей Кривцов, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Денис Попов, , Александр Караваев.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко, Георгий Судаков, Михаил Мудрик, Виталий Буяльский, Виктор Цыганков, Александр Зинченко, Егор Назарина, Александр Зубков.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Довбик, Владислав Ванат.

В заявку не попали Александр Тымчик, Николай Матвиенко и Александр Пихаленок.

Матч Италия - Украина начнется в 21:45 по киевскому времени.

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