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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Италия и Украина определились с цветами формы на матч

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Игра начнется в 21:45

Италия и Украина определились с цветами формы на матч

Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Сегодня, 12 сентября, сборная Украины встретится с Италией на "Сан-Сиро" в рамках отборочного турнира Евро-2024. Национальные команды определились с комплектами игровой формы на игру.

Украинцы проведут матч в желтой форме, а итальянцы - в синей экипировке.

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Фото: УАФ / Автор - Александр Глывинский

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

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В статье: Украина Италия отбор на Евро-2024
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Источник:
УАФ

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