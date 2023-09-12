Национальная сборная Украины
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Италия и Украина определились с цветами формы на матч
Игра начнется в 21:45
Фото: УАФ / Автор - Павло Кубанов
Сегодня, 12 сентября, сборная Украины встретится с Италией на "Сан-Сиро" в рамках отборочного турнира Евро-2024. Национальные команды определились с комплектами игровой формы на игру.
Украинцы проведут матч в желтой форме, а итальянцы - в синей экипировке.
Фото: УАФ / Автор - Александр Глывинский
Стартовый свисток арбитра прозвучит в 21:45 по киевскому времени.
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Источник:УАФ
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