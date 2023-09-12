Сергей Кривцов: О самом памятном матче в Италии, о неудобности этого соперника и плохих словах от Де Дзерби

Вызванный Сергеем Ребровым из американского "Интера" из Майами Сергей Кривцов перед матчем со "Скуадрой Адзуррой" рассказал корреспонденту UA-Футбол о своем восторге от Италии и поделился мнением по поводу футбольной составляющей этой страны.

Читайте такжеАлександр Караваев: Самое ценное приобретение в Англии – футболка Уэйна Руни

– С чем или с кем у вас ассоциируется слово "Италия"?

- С пиццей, пастой. А еще с Ватиканом. Это первое, что приходит на ум.

- Считали, сколько раз приходилось бывать в Италии?

– Путешествовать по этой стране приходилось немало. Приезжал не только по футбольным делам – на игры или на какие-нибудь сборы, но и частным образом – вместе с семьей. Мы очень любим эту страну. В Италию приезжали уже с детьми. В частности, были во Флоренции, Пизе, Риме. Итальянские города нам очень нравятся. Можно даже сказать, что это не чужая страна для нас.

- Какой из итальянских городов произвел на вас самое большое впечатление?

– Рим. Это один из самых любимых моих городов. Всегда, когда приезжаю в Рим как турист, с удовольствием прогуливаюсь по его достопримечательностям. Я уже хорошо знаю этот город и всегда с радостью посещаем его.

- В самом начале 80-х у нас появилась мода на итальянскую эстраду. Помните, какие группы или исполнителей слушали родители или родственники?

- Я не застал то время в силу своего возраста, однако хорошо знаю, что на сто процентов номером один был Тото Кутуньо.

- Милан, где сборная Украины должна сыграть очередной отборочный матч Евро-2024, имеет отношение к двум суперпопулярным певцам. Как думаете, кто именно подразумевается?

– Честно говоря, я не знаю подробно, откуда какие певцы.

– В Милане родился легендарный Адриано Челентано, а уже упомянутый Тото Кутуньо большую часть своей жизни прожил в этом городе. В нем же он и был недавно похоронен.

– Да-да, я слышал об этом.

- Есть ли такие итальянские песни, которые вам нравится?

– Разумеется. Из современных исполнителей нравится победитель Евровидения-2021 Maneskin. Такие песни есть и в исполнении того же Адриано Челентано, которые я до сих пор с удовольствием слушаю. В моем плей-листе они никогда не выйдут из моды.

– Кроме выступлений на эстраде Челентано является одним из самых любимых итальянских актеров. Какие фильмы с его участием вы видели?

– Мы с отцом очень любили итальянский кинематограф. Когда-то в моем детстве по телевидению один за другим показывали все фильмы с участием Челентано – в частности, "Укрощение строптивого", "Блеф", "Бархатные ручки". Их я смотрел с большой радостью, ведь игра этого актера – гениальная. А также смотрел все части о забавном бухгалтере Фантоцци, роль которого исполнял Паоло Виладжио.

- Много ли у вас в Италии знакомых или друзей из представителей футбольного мира?

- Как минимум двое – Руслан Малиновский и Витя Коваленко. Не могу сказать, что я с ними каждый день "на телефоне", но периодически общаемся в месседжерах или в каких-то общих группах соцсетей.

- Какой стадион в Италии имеет двойное название – знаете?

– (Сразу же, без раздумий). Ну, естественно! Это миланский "Сан Сиро" – "Джузеппе Меацца".

- Что запомнилось вам больше всего из периода выступлений Андрея Шевченко за "Милан"?

– Конечно, получение им "Золотого мяча". А если вспоминать голы, то, наверное, тот, который он забил в Лиге чемпионов мадридскому "Реалу". Нападающий выбежал из центра поля один на один с Касильясом и пробил мимо него в сетку ворот. Потом в новостях (не знаю, была ли это "утка" или на самом деле) читал, что якобы владелец "Милана" Сильвио Берлускони даже целовал ногу Шевченко.

– Каким вам видится завтрак обычного итальянца?

– Думаю, что это чашечка кофе эспрессо и что-то из мучных изделий. Вряд ли на завтрак они едят спагетти. А еще обязательно к утреннему рациону добавляется сигарета, ведь насколько я знаю, итальянцы очень любят курить.

- Какое итальянское вино вам по душе?

- Я не могу сказать, что хорошо разбираюсь в винах, но из тех итальянских вин, что мне нравится, это Gavi di Gavi.

– Какой из украинских городков называют "украинской Венецией"?

– (Задумавшись). Вилково, что в Одесской области. Мы с женой как-то разговаривали, что после Победы хотим поехать туром по Украине. Во-первых, очень скучаем по родной стране, а во-вторых, есть большое желание побольше узнать свою Родину. Вилково – это, пожалуй, один из тех городков, который непременно нужно посмотреть.

- Помните ли слова веселой песенки на итальянский манер из фильма "Формула любви"?

– "Уно-уно-уно ун моменто"? (улыбается). Да, вспомнил.

- С кем из известных итальянцев хотели бы познакомиться?

- Если бы сейчас была возможность кого-то из людей прошлого реинкарнировать или что-то подобное сделать, то, наверное, это был бы Микеланджело. А из спортивной сферы с удовольствием познакомился бы с легендами футбола – Франко Барези или Паоло Мальдини.

- Как думаете, кем из своих соотечественников итальянцы гордятся больше всего?

– Пожалуй, людьми, которые достойно представляют Италию на весь мир. Такими, как тот же Адриано Челентано. Уверен, во всем мире нет ни одного хейтера, который бы что-то плохое сказал о нем. Такого эпатажного и харизматичного артиста, как Челентано, невозможно не любить. Что касается футбольного мира, то, наверное, половина Италии уважают Франческо Тотти. Этот человек всю свою профессиональную жизнь посвятил только одному клубу – "Роме", которому оставался верен до завершения своей продолжительной карьеры. А еще назвал бы также вратаря Джанлуиджи Буффона. Он, как и уже упоминавшийся Паоло Мальдини, заслуживают того, чтобы ими гордились. Даже, несмотря на то, что их ценителями могут быть болельщики других клубов.

- Чем кроме футбола и искусства известен город Милан?

- Высокой модой.

- Если бы вам предложили выступить в роли модели на престижном показе мод в Милане, какой всемирно известный бренд охотно рекламировали бы?

- Когда я был младше, то любил Dolce & Gabbana, а сейчас предпочитаю более классические, "взрослые" вещи. Есть такой итальянский бренд – Isaia. Или Brioni.

- Много слов знаете на итальянском?

– Не могу сказать, что знаю их очень много. Однако с основными плохими словами знаком, ведь работал с Роберто Де Дзерби (улыбается). Он очень эмоциональный тренер, поэтому сгоряча мог выдать этот плохой набор слов на итальянском. А так, как для туриста, путешествующего по Италии, могу сказать на языке этой страны "Добрый день", "Спасибо" и "До свидания".

- Кого из известных итальянских футболистов, имена которых вписаны в скрижали футбольной истории, вы бы отнесли к пятерке лучших?

- По моему мнению, номер один - Паоло Мальдини. За свою профессиональную карьеру он сыграл более тысячи официальных матчей. Мне нравилась его надежная игра в обороне, да и в атаке играл очень хорошо. Думаю, что для защитников такого плана Мальдини является большим авторитетом. Почему-то вспоминается сейчас Джанфранко Дзола. Я следил за выступлениями "Челси", и мне очень нравился этот энергичный футболист. Можно вспомнить и Роберто Баджо. Нельзя сказать, что у него была идеальная карьера. У игрока был досадный промах в серии послематчевых пенальти на чемпионате мира 1994 года в США, когда эта погрешность в финале с Бразилией стоила золотых медалей и потом долго за нее хейтили. Я читал его биографию, где описано, как он тренировался – и понял, что Баджо – Профессионал с большой буквы. Конечно, в пятерку включу и Джанлуиджи Буффона. Этот человек играл в солидном как для футболиста возрасте, да еще и на таком высоком уровне! А еще Фабио Каннаваро. Этот защитник выигрывал чемпионат мира и был удостоен почетного приза – "Золотого мяча".

- Кто из них произвел на вас наибольшое впечатление в детстве?

– Очень много игроков "Милана". Я следил за Серией А из-за Андрея Николаевича (Шевченко – прим. ред.) и имел возможность видеть их высокий уровень. Для меня, как и для всех ребят моего возраста из Украины, "Милан" был клубом номер один.

- Кого из итальянских тренеров считаете самым лучшим?

– Карло Анчелотти. Он выиграл большое количество трофеев и работал в великих клубах. Анчелотти является одним из самых авторитетных коучей в мире.

– Был ли у вас когда-нибудь вариант попробовать свои силы в итальянском футболе?

- Это было на уровне разговоров, до конкретики дело не доходило. Ходили слухи о клубах-средняках Серии А. Да и если честно, вариант с Италией я для себя не рассматривал. В детстве мне было интересно следить за итальянским футболом, однако впоследствии этот запал прошёл. Да и Серия А после того, как поколение Андрея Шевченко завершило карьеру, уже была не та.

- Если бы представилась возможность выбирать клуб, в какой бы перешли?

– В "Рому", ведь я люблю Рим. Почему не "Лацио"? Не знаю. "Рома" мне как-то поближе.

– В чем главная черта итальянских футболистов?

– Прежде всего, в эмоциональности. Они всегда ведут себя эмоционально, постоянно что-то кричат. Впрочем, как все жители этой страны. Если говорить в футбольном плане, то итальянцы славятся своим катеначчо – умением защищаться. Если им нужно сосредоточиться на обороне, то лучше итальянских футболистов никто этого делать не может.

– Кого из футболистов нынешнего состава сборной Италии считаете знаковыми персонами?

– Даже не знаю. Никого бы не выделял, ведь все они квалифицированные футболисты, выступающие в топ-клубах. Чтобы сказать, что кто-то из них является знаковой фигурой на уровне легенд (в моем понимании), то выделить некого. После того, как завершил выступления Буффон, таких личностей в составе сборной Италии нет.

- Матчи с итальянцами на разных уровнях вас больше радовали или огорчали?

– Пожалуй, все же радовали. Это касается выступлений за "Шахтер" в еврокубковых матчах и в составе юниорской сборной Украины. С ней мы не раз встречались с Италией.

- Назовите самую памятную встречу.

– Это выездной матч с "Аталантой", когда мы на том же стадионе "Сан Сиро" выиграли 2:1, забив победный мяч на последних секундах. У меня немного было игр за "Шахтер" в Италии, однако эта наиболее памятна.

– Что, на ваш взгляд, не позволило национальной сборной Украины ни разу победить Италию?

– Трудно сказать. Дело в том, что для каждой команды есть неудобные соперники, обыграть которых тяжело. Италия именно такова для Украины. Однако любые серии рано или поздно заканчиваются, так что надеюсь, что во вторник так оно и будет.

– В вашей коллекции есть футболки кого-то из итальянских игроков?

– Честно говоря, не знаю. Давно не проводил ревизию. Лет пять-шесть назад закончил собирать футболки. Сначала я менялся с игроками команд-соперниц, однако потом понял, что не знаю, что же дальше с ними делать. Так что они лежат себе в кладовке в пакете, и я сейчас даже не вспомню и пяти фамилий игроков, футболки которых у меня есть. Скорее всего, среди большого количества кто-то из итальянцев точно есть.

- Есть ли футболка с фамилией "Кривцов" у кого-то из итальянцев?

- Если менялись с кем-то из них, то, наверное, есть. Если, конечно, их не оставили в раздевалке (улыбается).

– Кто-то из личных болельщиков на "Сан Сиро" у вас будет?

- Будет живущий в Италии с семьей мой товарищ, которого я давно знаю. А из родственников или близких друзей на стадионе не будет никого. Будут следить за матчем с экрана телевизоров.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine