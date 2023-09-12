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Кабаев: Спады бывают - не каждую игру тому же Мудрику феерить

Национальная сборная Украины
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Хавбек Динамо оценил потенциал сборной под руководством Реброва

Кабаев: Спады бывают - не каждую игру тому же Мудрику феерить

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "Динамо" Владислав Кабаев поделился впечатлениями от игры сборной Украины под руководством Сергея Реброва, ив частности, охарактеризовал игру Михаила Мудрика.

– Что нового заметил в сборной, которой руководит Ребров? В чем она прибавила?

– Не скажу, что прямо что-то новое появилось в игре сборной. Не было какого-то человека, который выделялся на фоне других. Выделялась вся команда, которая была, как единое целое. Конечно, наши ребята играли больше без мяча, но выглядели солидно. Где-то терпели в начале игры, бегали... Англия катала-катала мяч, и тут у нас первый момент - и сразу гол. Один момент, и сразу гол – это о многом говорит.

– Например?

– О том, что класс футболистов у нас очень высокий.

– Левый фланг сборной, который, кстати, является и твоим флангом, немного выпадал. Это так?

– Ну, такое бывает. Не каждую игру тому же Мудрику феерить. Это очень молодой футболист, а все от него ждут в каждом матче голов, еще чего-то. Это все у него будет, потому что он талантливый футболист. Лично я верю в Мудрика. С Мудриком я не тренировался, но вижу, что это игрок, у которого большой потенциал.

Сейчас большая критика идет в сторону Мудрика, что он не такой заметный, как допустим, Цыганков. Но Витя - очень классный футболист. Когда я только пришел в "Динамо", то бросилось в глаза, что Цыганков из-за травмы может пропустить месяц, а потом выйти и сделать разницу.

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В статье: Украина Челси (Лондон) Владислав Кабаев Виктор Цыганков Михаил Мудрик
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Источник:
sport-express.ua

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