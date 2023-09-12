Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кабаев: Спады бывают - не каждую игру тому же Мудрику феерить
Хавбек Динамо оценил потенциал сборной под руководством Реброва
Getty Images / Global Images Ukraine
Хавбек "Динамо" Владислав Кабаев поделился впечатлениями от игры
– Что нового заметил в сборной, которой руководит Ребров? В чем она прибавила?
– Не скажу, что прямо что-то новое появилось в игре сборной. Не было какого-то человека, который выделялся на фоне других. Выделялась вся команда, которая была, как единое целое. Конечно, наши ребята играли больше без мяча, но выглядели солидно. Где-то терпели в начале игры, бегали... Англия катала-катала мяч, и тут у нас первый момент - и сразу гол. Один момент, и сразу гол – это о многом говорит.
– Например?
– О том, что класс футболистов у нас очень высокий.
– Левый фланг сборной, который, кстати, является и твоим флангом, немного выпадал. Это так?
– Ну, такое бывает. Не каждую игру тому же Мудрику феерить. Это очень молодой футболист, а все от него ждут в каждом матче голов, еще чего-то. Это все у него будет, потому что он талантливый футболист. Лично я верю в Мудрика. С Мудриком я не тренировался, но вижу, что это игрок, у которого большой потенциал.
Сейчас большая критика идет в сторону Мудрика, что он не такой заметный, как допустим, Цыганков. Но Витя - очень классный футболист. Когда я только пришел в "Динамо", то бросилось в глаза, что Цыганков из-за травмы может пропустить месяц, а потом выйти и сделать разницу.
Популярное сейчас
- УАФ назвала причину отсутствия Матвиенко в заявке сборной на матч с Италией
- "Я хоть раз кого-то унизил, обидел?" Петраков обратился к армянским журналистам
- 32 единицы уничтоженной артиллерии. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян за 11 сентября
- Украина - Англия: где и когда смотреть онлайн матч отбора Евро-2024
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО
- Бывший тренер Шахтера и его жена-украинка объявили о рождении второго ребенка. ФОТО