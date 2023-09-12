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Сабо: Забарный - молодец, Зинченко очень техничный, а Мудрик и Матвиенко - слабенькие

Национальная сборная Украины
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Йожеф Йожефович разложил по полочкам

Сабо: Забарный - молодец, Зинченко очень техничный, а Мудрик и Матвиенко - слабенькие

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от матча нашей национальной команды против Италии в отборе Евро-2024.

– Итальянцы будут чрезвычайно мотивированы обыграть Украину. Это задача для Реброва – как сыграть против такой команды.

– Надо ли Реброву менять стартовый состав, по сравнению с матчем против Англии?

– Я думаю, что замены будут. Во-первых, может сыграть Ярмоленко. Он тренируется в общей группе. Всего 3 суток между матчами, ребята могут не отойти физически. Отталкиваясь от этого, следует строить игру.

– Что скажете о наших основных центрбеках?

– Забарный очень хорош. Он сначала не играл за "Борнмут", но в этом сезоне проводит матчи регулярно. Он молодец. Он сильный футболист, который будет расти еще. А вот Матвиенко слабенький. Поэтому никто и не берет его из топ-команд, поэтому он остается в "Шахтере".

– Как вам игра Зинченко? Некоторые критиковали его...

– Есть такие "знатоки" футбола. Однако такой игрок, как Зинченко, очень необходим команде. Он видит поле ягодицами, как говорится. Он очень техничный. Через него и строится атака. Может он в защите не такой, как условный Степаненко. Жаль, нет Малиновского. Я считаю, что он очень хороший футболист. Впрочем Ребров понимает, что Руслан не в форме. Он переходил из одной команды в другую и только набирает форму. Думаю, в октябре он его уже обязательно вызовет.

– А вот что вы скажете о Мудрике?

– Он слабенький парень. Если он в "Шахтере" как-то играл, но там он получал пространство и с мячом на скорости работал. Здесь – одни потери. Никто с ним не занимается. Я когда-то отдельные тренировки проводил с Шевченко, где рассказывал, как он должен себя вести на поле. Мудрик не знает этого. Он хочет, чтобы ему дали мяч и он на скорости все сделает. Однако иногда надо самому опуститься за тем мячом. Вспомните хотя бы Кейна. Откуда он отдал голевую передачу? Вот с этого Мудрику надо брать пример.

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В статье: Украина Италия Йожеф Сабо
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Комментарии (1)
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Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
12.09.2023 в 17:59
Дуже рідко, але й навіть Сабо інколи щось путнє говорить.
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